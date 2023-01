DAX - Bester Jahresstart seit 20 Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der Start ins neue Börsenjahr 2023 hätte nicht besser verlaufen können. Mit einem Plus von fünf Prozent im Deutschen Aktienindex war es die beste erste Handelswoche seit 20 Jahren. Nach dem Überwinden der 14.600 Punkte nimmt der Index nun geradewegs die psychologische Barriere 15.000 ins Visier. Schon in dieser Woche könnte es so weit sein.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Termin, der darüber mitentscheiden dürfte, ist die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA am Donnerstag. Vom Hoch im Sommer vergangenen Jahres bei über neun Prozent ist die Inflation zuletzt wieder auf 7,1 Prozent zurückgekommen. Hält dieser Trend an, wäre dies ein weiterer Katalysator für den Aktienmarkt. Noch betonen zahlreiche Fed-Offizielle, dass die Zinsen viel höher steigen müssen und man hat aktuell den Anschein, sie würden lieber zu viel als zu wenig tun und so eine mögliche Rezession für die Bekämpfung der Inflation in Kauf nehmen. Kommt ihnen nun vor allem die Kernrate weiter nach unten entgegen, dürfte dies ihre Meinung eventuell ändern.

Die Schweizer Nationalbank hat für das abgeschlossene Börsenjahr Bilanz gezogen und das Ergebnis ist ernüchternd. Unter dem Strich steht ein Verlust von 132 Milliarden Franken, es ist der größte Verlust in der Geschichte des Geldhauses. Naturgemäß beläuft sich ein großer Teil davon auf Staatsanleihen, die in einem steigenden Zinsumfeld an Wert verlieren. Viel erstaunlicher ist, dass ein Viertel der Verluste auf Aktienpositionen entfällt, die die Bank hält. Aktien werden genutzt, um passiv breite Indizes abzubilden. Das Minus hat auch Auswirkungen auf die Schweizer Kantone. Sie haben in den vergangenen Jahren deutliche Ausschüttungen erhalten, die nach drei erfolgreichen Jahren nun völlig gestrichen wurden. Ob es sich die Schweizer Nationalbank weiterhin leisten kann, mit einer solch hohen Aktienquote unterwegs zu sein, oder ob sie diese reduziert, sollten Anleger auf dem Schirm haben, da ein Verkauf den gesamten Markt deutlich bewegen könnte.