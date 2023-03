DAX - Befürchtung bestätigt, nun steht die nächste Unterstützung an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das Broadening-Top wurde wie befürchtet nach unten verlassen. Damit spielt auch die kleine Seitwärtsrange, die sich am Top gebildet hatte, keine Rolle mehr. Im Bereich von 14.500 Punkten verläuft eine schwache Unterstützungszone, die sich im November und Dezember als Widerstand gebildet hatte. Diese dürfte nun zur Disposition stehen. Wegen der Unsicherheit um die Bankenlandschaft, hat sich die Volatilität an den Märkten in der letzten Woche sichtbar ausgeweitet. Die Indikatoren sind bereits im überverkauften Bereich angekommen und stehen kurz vor Kaufsignalen. Zuletzt haben die Umsätze deutlich angezogen, was wegen der Unsicherheiten nicht verwunderlich ist. Eine Ausverkaufssituation stellt dies gleichwohl noch nicht dar. Der Wochenauftakt wird sicher auch davon abhängen, in wieweit eine mögliche Übernahme der Credit Suisse durch die UBS möglich und erfolgreich verläuft. Eine Beruhigung der Märkte könnte, zumindest vorerst, von einem solchen Zeichen ausgehen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

