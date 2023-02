DAX - Ausbruch, aber noch nicht in neue Regionen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Seitwärtskorrektur scheint abgeschlossen zu sein. Der DAX hat es geschafft in den Bereich der oberen Widerstandsbegrenzung zu steigen. Damit wurde bestätigt, dass der Aufwärtstrend fortgeführt werden kann. Mit dem Schub nach oben, sind die Indikatoren wieder in den überkauften Bereich gestiegen. Die Umsätze konnten zuletzt leicht anziehen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass offenbar eine steigende Anzahl an Marktteilnehmern befürchtet, etwas nach oben zu verpassen. Der MACD-Indikator hat an seiner Triggerlinie wieder nach oben gedreht. Ungeachtet dessen, dürfte der Wochenauftakt zunächst verhalten verlaufen. Ob die Divergenz bei diesem Indikator noch eine Rolle spielt, wird sich in der ersten Wochenhälfte zeigen. Insgesamt hat sich die Lage aber weiter verbessert.

Quelle Charts: ProRealTime.com

