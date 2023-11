DAX im Aufwärtstrend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX konnte in dieser Woche seinen Aufschwung aus den beiden vorangegangenen Wochen fortsetzen. Die Wirtschaftsdaten hierzulande haben sich zwar nicht gebessert, doch die jüngsten Impulse kamen aus den USA, wo sich die Inflation erneut abgeschwächt hat. Die Prognosen in Europa bleiben getrübt: Das Wirtschaftswachstum soll laut der EU-Prognose in diesem Jahr um 0,3 % schrumpfen; 2024 jedoch um 0,8 % und 2025 um 1,2 % zulegen. Im September hatte die EU-Kommission für 2023 noch einen Rückgang von 0,4 % und für 2024 ein Plus von 1,1 % prognostiziert.

Es bestehe allerdings die Gefahr von Unterbrechungen der Energieversorgung, die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Energiepreise, die weltweite Produktion und das allgemeine Preisniveau haben könnten.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Siemens Energy

Die meistgehandelte Inlandsaktie an der Euwax ist mit 1.462 Orderausführungen erneut die Aktie von Siemens Energy. Der Energietechnikspezialist konnte seine Erholung seit Ende Oktober fortsetzen und überwand die Marke von 10 Euro wieder. Grund hierfür: Eine finale Einigung bei den Gesprächen über Staatshilfen in Höhe von 15 Mrd. Euro, wobei der Bund 7,5 Mrd. Euro absichert. Auch der frühere Mutterkonzern Siemens wird sich mit einer Absicherung von 1 Mrd. Euro beteiligen. Die Siemens Energy-Aktie stieg in den letzten 5 Handelstagen um rund 20 % nach oben.

Bayer

Hinter der Aktie von Siemens Energy landeten mit 614 Preisfeststellungen die Wertpapiere von Bayer auf Platz zwei. Die Europäische Kommission verlängerte die Zulassung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat in der Europäischen Union um weitere zehn Jahre. Die Verlängerung erfolge auf Grundlage umfassender Sicherheitsbewertungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sowie der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA). Die Klagen gegen Bayer im Zusammenhang mit Glyphosat halten allerdings an, erst vergangene Woche hatte Bayer einen solchen Prozess verloren. Die Bayer-Aktie verliert auf Wochenbasis knapp 2 %.

