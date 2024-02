DAX - Aufwärtsdynamik läßt nach. Autobauer und Tech-Titel gefragt.

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® eröffnete heute fester. Die US-Börsen lieferten zwar keine signifikanten Impulse und der GfK-Konsumklimaindex für März signalisiert noch keine nachhaltige Erholung. Autobauer und Tech-Titel stützten allerdings den Leitindex zu Handelsbeginn. Im Wochenverlauf werden noch wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Viele Investoren bleiben somit noch vorsichtig.

Unternehmen im Fokus

Münchener Rück hat 2023 die eigenen Ziele übertroffen und erhöht die Dividende. Der Ausblick wurde bestätigt. Puma bestätigte die bereits veröffentlichten schwachen Eckdaten. Für das erste Halbjahr 2024 ist der Sportartikelhersteller weiterhin vorsichtig. Die Dividende soll dennoch stabil bleiben. Die Aktie eröffnete freundlich. SAP setzte die Rally der vergangenen Tage anfangs fort und markierte erneut ein neues Allzeithoch. Schaeffler plant den Bau eines weiteren Werks in den USA. Bei den Investoren kamen die Pläne gut an. Delivery Hero und HelloFresh zeigen nach dem gestrigen Sell-off eine leichte Erholung. Es ist jenoch weiterhin mit hohen Schwankungen zu rechnen.

Widerstandsmarken: 17.448/17.581 Punkte

Unterstützungsmarken: 17.221/17.258/17.296/17.365/17.400 Punkte

Der DAX® bügelte im frühen Handel den Rücksetzer von gestern Nachmittag aus und setzte sich bei rund 17.448 Punkten fest. Damit bleibt der Leitindex zunächst in der Range zwischen 17.365 und 17.448 Punkten. Der RSI zeigt weiterhin eine überkaufte Lage. Gleichwohl gilt: „The trend is your friend“. Steigt der DAX® über 17.448 Punkte eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 17.581 Punkte (138,2%-Retracementlinie). Unterstützung findet der Index bei 17.400 Punkte. Bei Rücksetzern unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis 17.365 Punkte. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 17.365 Punkten an.

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 – 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Reverselevel in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HD14C2

92,26*

20.000

14.000

24.000

20.09.2024

DAX®

HC9JHK

92,45**

19.000

11.750

22.250

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC01KH

11,23

13.941,496591

15.684,183665

5

Open End

DAX®

HC977R

15,14

15.684,004659

16.556,035318

10

Open End

DAX®

HC0558

15,06

16.264,840682

16.845,495494

15

Open End

DAX®

HD136D

17,04

16.729,5095

17.077,483298

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC99KA

5,71

20.908,664771

19.166,972996

-5

Open End

DAX®

HC8E76

3,05

19.166,156703

18.294,096573

-10

Open End

DAX®

HC7FDJ

4,06

18.585,32068

18.003,600143

-15

Open End

DAX®

HD275V

3,34

18.120,651862

17.772,735346

-25

Open End



