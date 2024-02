DAX: Auf zu neuen Höhen.. [...]

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX mit langersehntem Ausbruchssignal

17.005 hielten auch im Schlusskurs

· Nächste charttechnische Widerstände: 17.050, 17.220, Fibonacci-Projektion(en)

· Nächste wichtige charttechnische Unterstützungen: 17.005, 16.784, 16.529

· Oberes Bollinger-Band: 17.128, Mittleres Bollinger-Band: 16.765 und Unteres Bollinger-Band: 16.402

· 100-Tage-Linie: 15.982 und 200-Tage–Linie: 15.962 sowie: 38-Tage-Linie: 16.737

· Indikatoren: MACD: neutral | Slow-Stochastik: Kaufsignal | Momentum: positiv

· Ichimoku Kinko Hyo: positiv I Volumen: überdurchschnittlich

· Die Eröffnung um 09:00 Uhr wird bei rund 17.040 erwartet

· (Trailing-) Stopp-Loss: 17.005, 16.784, 16.529 (je nach indiv. Risikoaffinität)

Speziell nach dem gestrigen Ausbruch wird am heutigen Handelstag folgendes wichtig werden: Die Region um 17.000 bis 17.005 fungiert nun als sehr enge Unterstützungsregion. Darunter folgt bei 16.784 Zählern dann die nächste Auffanglinie. Der DAX hat gestern seine kurzfristige „Hausaufgabe“ bei 17.005 erledigt. Er ging im Schlusskurs (17.033) sogar spürbar darüber aus dem Handel. Der deutsche Leitindex konnte somit ein zuletzt sehr zähes Unterfangen in die Tat umsetzen. Im siebten Versuch klappte dann der charttechnische Ausbruch. Es sollte aber nicht ausgeschlossen werden, dass der deutsche Leitindex die 17.005/17.000 heute nochmals – diesmal von oben – testet. Generell allerdings geht der Fokus nach weiter oben.

Der Fokus wandert nun nach oben in Richtung Fibonacci-Linien. Das sprichwörtliche „Nadelöhr“ bei 17.005 Indexpunkten konnte gestern überschritten werden. Damit ist der charttechnische Weg nun frei bis hin zu 17.220 Zählern. Hier verläuft die erste Fibonacci-Linie (Projektion). Gemessen an den gesamten Rahmenbedingungen aus chart- und markttechnischen Signalen ein zumindest mittelfristiges realistisches Ziel.

Es gilt somit für den heutigen Handelstag: Der DAX wird heute aller Voraussicht nach oberhalb der 17.005 Punkte in den Mittwochshandel starten. Ein Re-Test dieser Marke wäre weder verwunderlich noch dramatisch. Die kurzfristige Slow-Stochastik sendet sogar ein Kaufsignal. Viel wichtiger erscheint aber, dass der gestrige Ausbruch über die 17.005 Punkte mit überdurchschnittlichem Volumen stattfand. Ein deutliches Statement des Marktes. Die Trendfolge-Indikatoren MACD und Ichimoku sind weiter positiv in Bezug auf den übergeordneten Aufwärtsmodus. Zudem zeugt auch das Momentum von einer kurz- bis mittelfristigen Stärke des Marktes. Kurzfristig orientierte sollten sich bezüglich Stopps und Absicherung an den Unterstützungen von 17.005 bis 16.784 orientieren. Nach oben ist der Blick auf die 17.220 gerichtet – mit einem davor möglichen Re-Test der 17.005.

Fazit:

· DAX überwindet 17.005 auch im Schlusskurs

· Oberes Bollinger-Band schafft zudem Luft nach oben

