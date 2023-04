DAX – Anleger warten auf US-Arbeitsmarktdaten. MorphoSys und Shop Apotheke mit deutlichen Gewinnen.

Der DAX® gibt zu Handelsbeginn etwas nach. Die Vorgaben aus Asien und USA fielen durchwachsen aus. Der überraschend starke Auftragseingang in der deutschen Industrie sowie der Anstieg des Industrieumsatzes im Februar um 1,5 Prozent reichten noch nicht, um dem Markt signifikante Impulse zu geben. Der Maschinenbau-Verband (VDMA) meldete zudem einen Auftragsrückgang. Dies belastete vor allem Maschinen- und Anlagenbauer. Viele Investoren halten sich allerdings im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten zunächst zurück.

Die Deutsche Telekom markierte ein neues 52-Wochenhoch. Bei K+S deutet sich ein Ausbruch unter das Dezembertief an. Damit droht eine weitere Verkaufswelle bis EUR 16,25. Der Biotechnologiekonzern MorphoSys wird möglicherweise schon Ende diesen Jahres Ergebnisse der Phase-III-Studie zum Knochenmarkkrebsmedikament Pelabresib verfügbar haben. Bisher wurden sie für Anfang 2024 in Aussicht gestellt. Neben dem bereits auf dem Markt befindlichen Blutkrebsmedikament Monjuvi zählt Pelabresib zu den großen Hoffnungsträgern von MorphoSys. Nordex plant die Platzierung einer grünen Wandelanleihe in Höhe von rund 350 Millionen Euro. Anleger quittieren dies mit einem kräftigen Kursabschlag. Shop Apotheke legte nach überraschend guten Zahlen im frühen Handel deutlich zu. Für weitere Inspirationen lohnt sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin. Dort finden Sie unter anderem Markteinschätzungen, Interviews und Beiträge zu Anlagechancen im US-Tech-Sektor und zu dividendenstarken Titeln.

Widerstandsmarken: 15.730/15.900/16.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.020/15.080/15.160/15.300/15.480/15.560 Punkte

Der DAX® startete wenige verändert in die heutige Sitzung und bewegte sich damit im Bereich der Tagestiefstände der zurückliegenden beiden Handelstage. Damit richtet sich das Augenmerk auf die Unterstützung bei 15.560 Punkten. Kippt der Index unter dieses Level, bestätigt sich der Ausbruch aus dem kurzfristigen Aufwärtstrend und es droht ein Rücksetzer bis 15.480 Punkte. Solange diese Marke hält, besteht die Chance auf einen neuen Anlauf auf das jüngste Hoch oder gar darüber hinaus bis 15.900/16.170 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB53RV 175,28 10.250 18.000 15.09.2023 DAX® HC2ADX 269,45 11.500 29.500 15.12.2023

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB9WK8 13,17 15 14.565,684208 15.085,679134 Open End DAX® HC4L2X 4,49 25 14.981,80997 15.293,431619 Open End

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC3612 2,62 -15 16.643,748072 16.122,798757 Open End DAX® HC4L2S 3,48 -25 16.227,622309 15.916,051961 Open End

