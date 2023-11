DAX - Anleger schalten einen Gang zurück. Siemens wird gefeiert

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aufwärtsdynamik hat zwar etwas nachgelassen. Dennoch konnte der DAX® zu Handelsbeginn die Marke von 15.800 Punkten hinter sich lassen. Wie bereits in den Tagen zuvor, stützen vor allem die Entwicklungen an den Rentenmärkten. Dort sind die Renditen auf dem Rückzug. Nach dem 1.110 Punkte-Sprint könnten einige Investoren über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Unternehmen im Fokus

Heute Morgen meldeten unter anderem HelloFresh und Siemens Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Während Siemens die Dividende erhöht und auf Wachstumskurs bleiben will, wartete der Kochboxzusteller mit einer Gewinnwarnung auf. Anleger reagierten entsprechend. Während die Siemens-Aktie zu Handelsbeginn deutlich zulegte, brach das Papier von HelloFresh mächtig ein. MorphoSys veröffentlichte gestern Zahlen zum zurückliegenden Quartal. Die Daten lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Fokus der Investoren richtet sich in diesen Tagen vielmehr auf Studienergebnisse zum Krebsmedikament Pelabresib, die voraussichtlich noch diesen Monat vorgestellt werden sollen. Pelabresib ist der große Hoffnungsträger der Münchener. Dennoch hat die Aktie seit dem Monatshoch fast ein Viertel verloren. ProSiebenSat.1 hat die W-Formation abgeschlossen und hat gestern die Hürde bei EUR 5,70 überwunden. Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia standen in der ersten Handelsstunde ebenfalls auf den Einkaufslisten vieler Anleger.

Widerstandsmarken: 15.806/15.837/15.987/16.043 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.252/15.359/15.569/15.654/15.722 Punkte

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend der zurückliegenden Tage zu Handelsbeginn fort und nahm Anlauf auf den Kreuzwiderstand bei 15.836 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marke könnte weitere Kaufimpulse bis 15.987/16.043 Punkte anstossen. Dennoch muss stets mit Rücksetzern bis 15.722 oder gar 15.654 Punkte gerechnet werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

255,22

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HD0NMM

178,30

12.200

18.500

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC0554

17,21

12.601,168231

14.176,31426

5

Open End

DAX®

HC07KP

26,35

14.176,152464

14.964,346541

10

Open End

DAX®

HC07M8

15,16

14.701,147208

15.225,978163

15

Open End

DAX®

HD04LH

31,80

15.121,143003

15.435,662777

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,68

18.898,516421

17.324,270003

-5

Open End

DAX®

HC3TKP

3,70

17.323,532189

16.535,311474

-10

Open End

DAX®

HC8E7B

7,07

16.798,537444

16.272,743222

-15

Open End

DAX®

HC7FDA

9,69

16.378,541649

16.064,073649

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte