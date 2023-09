DAX-Anleger halten sich zurück

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wie so oft im September präsentiert sich der DAX auch in diesem Jahr kraftlos. Anders als noch im Frühjahr und Sommer notiert der Markt seit August unter der runden Marke von 16.000 Punkten. Größere Rückschläge sind bislang aber auch nicht zu beobachten, die vielbeachtete und nach wie vor steigende 200-Tage-Linie bei 15.550 Punkten erweist sich als Unterstützung. Mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch hielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen mit größeren Engagements zurück. Die Währungshüter rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr, während für 2024 nur noch zwei statt bisher vier Zinssenkungen erwartet werden. Die Marktteilnehmer reagierten auf die neuen Prognosen mit Verkäufen, dem DAX fehlen derzeit die Impulse. Mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex steht am Montag ein stark beachteter Konjunkturindikator für Deutschland zur Veröffentlichung an.

Interessante Entwicklungen bei Einzelwerten:

Vonovia

Wie schon in der Vorwoche zählten die Papiere von Vonovia wieder zu den beliebtesten Inlandsaktien. Mit 696 ausgeführten Orders führen sie erneut die Rangliste an. Das Umfeld für Immobilienaktien hellt sich allmählich auf. In den kommenden Monaten dürfte der Inflationsdruck in der Eurozone spürbar nachlassen und den Währungshütern mehr Luft verschaffen. Zumindest für die EZB könnte der Zinsgipfel erreicht sein. Vonovia profitiert aber nicht nur von den sich abzeichnenden Zinsperspektiven. Auch der Leerstand im zweiten Quartal von nur 2,2 % und die Synergieeffekte aus der Integration der Deutsche Wohnen untermauern die laufende Erholung. Seit Monatsbeginn ist die Aktie um 8,4 % gestiegen, während der DAX leicht im Minus liegt.

Allianz

Auf Platz zwei der meistgehandelten Aktien im Inland liegt in dieser Woche die Allianz mit 564 Preisfeststellungen. Der Marktführer profitiert von seiner breiten Aufstellung und den hohen Kurzfristzinsen. Analysten nennen zudem die weit überdurchschnittliche Dividendenrendite von 5,4 % sowie das einstellige KGV als Kaufargumente. Aus technischer Sicht kletterte die Aktie am vergangenen Freitag auf den höchsten Stand seit 21 Jahren und lieferte damit ein starkes Signal. In dieser Woche waren bei dem DAX-Schwergewicht allerdings überwiegend Gewinnmitnahmen zu beobachten. Zudem erwischte am Mittwoch der Versicherungskonzern Talanx mit einer Kapitalerhöhung viele Anleger auf dem falschen Fuß.

