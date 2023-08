DAX - Anleger bleiben zurückhaltend

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® startete wenig verändert in den heutigen Handelstag. Die Nachrichtenlage ist weiterhin mau. Dies könnte sich allerdings heute Nachmittag ändern. Dann wird das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung veröffentlicht. Der Zinskurs der Fed sorgt neben den Konjunktursorgen in China für eine gewisse Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Möglicherweise kann das Protokoll den Märkten neue Impulse geben. Bis dahin zeigen sich die Investoren zunächst zurückhaltend oder sind in ihrem wohlverdienten Sommerurlaub.

Unternehmensseitig ist ebenfalls wenig Auffälliges in der ersten Handelsstunde zu beobachten. Zu den wenigen Ausnahmen zählt Dermapharm und Grand City Properties. Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier grenzte den anvisierten Konzernumsatz für das laufende Geschäftsjahr am oberen Ende des anfänglichen Korridors ein. Dies kam bei Anlegern gut an. Beim Immobilienkonzern Grand City Properties belasteten im ersten Halbjahr Neubewertungen des Immobilienportfolios und die gestiegenen Finanzierungskosten. Dank einer positiven Entwicklung bei Mieteinnahmen und einer niedrigen Leerstandsquote blickt das Management dennoch verhalten optimistisch in das zweite Halbjahr. Für weitere Inspirationen könnte sich der Blick ins neue kostenlose onemarkets Magazin lohnen. Dort erklärt Chef-Anlagestratege der UniCredit Philip Gisdakis im Interview wieso Aktienmärkte trotz Rekorde weiterhin interessant sind. Zudem lesen Sie wie sie sich die aktuell hohen Zinsen sichern können und worin der besondere Charme von Multi-Asset-Anlagen besteht.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.803/15.863/15.990/16.055/16.117/16.337/16.526 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.454/15.548/15.666/15.702 Punkte

Der DAX® arbeitete sich in der ersten Handelsstunde von rund 15.700 bis 15.800 Punkten nach oben. Gelingt der Ausbruch über diese Marke eröffnet sich für den Index weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Kreuzwiderstand bei 15.863 Punkten. Dort treffen 38,2%-Retracementlinie und Abwärtstrendlinie aufeinander. Ob die Bullen die Kraft haben, diese Hürde im ersten Anlauf ebenfalls zu überwinden, bleibt noch abzuwarten. ein Sprung über diese Hürde könnte neue Kräfte freisetzen und Kaufsignale generieren. Bis dahin sollte die Unterstützungszone zwischen 15.6660 und 15.702 Punkten im Auge behalten werden.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 20 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

240,87

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC6ZCX

163,29

11.600

17.700

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

12,83

12.616,356441

14.193,400996

5

Open End

DAX®

HC01QX

11,72

14.193,239004

14.982,383093

10

Open End

DAX®

HC0558

10,43

14.718,866525

15.244,33006

15

Open End

DAX®

HC508N

1,81

15.139,368541

15.454,267407

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,89

18.921,29481

17.345,150952

-5

Open End

DAX®

HC8E76

10,74

17.344,412247

16.555,24149

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

8,80

16.818,784726

16.292,356764

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

11,11

16.398,28271

16.083,435682

-25

Open End



Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des IndexFaktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Siehier bei onemarkets Wissen.

