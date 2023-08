DAX - Anleger bleiben vorsichtig. ThyssenKrupp unter Druck, Fraport hebt ab

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® eröffnete mit leichten Verlusten, blieb zunächst jedoch in der Seitwärtsrange der zurückliegenden Tage. Weder aus den USA noch aus Asien kamen signifikante Impulse. Am Vormittag bestätigte das Statistische Bundesamt den Rückgang der Inflationsrate auf 6,5 Prozent im Juli. China meldete für Juli einen Einbruch beim Export von 14,5 Prozent. Am Nachmittag werden noch Reden von US-Notenbänkern erwartet. Möglicherweise können sie den Märkten Impulse geben.

Unter den Einzelwerten standen zu Handelsbeginn Bankaktien wie Commerzbank und Deutsche Bank sowie Bayer, Fraport und ThyssenKrupp im Blickpunkt. Im europäischen Bankensektor belasteten die Pläne einer Übergewinnsteuer in Italien. Bayer verbuchte im Agrargeschäft einen Gewinneinbruch um rund 60 Prozent. Darüberhinaus schwächelt das Pharmageschäft. Der DAX®-Konzern reduzierte bereits vor zwei Wochen die Prognose für das Gesamtjahr. Fraport präsentierte gute Zahlen für das abgelaufene Quartal. Beim Stahlriesen ThyssenKrupp zeigen sich die Investoren im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen zurückhaltend. Am Donnerstag werden die Zahlen veröffentlicht. Seit Ende Juli hat das Papier bereits über acht Prozent eingebüßt.

Widerstandsmarken: 15.980/16.010/16.130/16.340 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.500/15.665/15.800/15.860 Punkte

Gestern gab es einen zaghaften Versuch, die Hürde bei 15.980 Punkten zu überwinden. Allerdings scheiterten die Bullen. Nach einem schwachen Auftakt fing sich der DAX® heute in der ersten Handelsstunde zügig wieder und schickt sich an, den nächsten Versuch zu starten. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, wartet bei 16.010 Punkten die nächste Hürde. Nachhaltige Kaufimpulse dürfte es frühestens oberhalb von 16.010 Punkten geben. In diesem Fall eröffnet sich jedoch die Chance auf eine Erholung bis 16.130 und im weiteren Verlauf bis 16.340 Punkte. Kippt der Index jedoch zurück unter 15.800 Punkte droht eine weitere Verkaufswelle bis 15.665 beziehungsweise 15.500 Punkte.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Die Barriere der ausgewählten Produkte liegt aktuell über 20 Prozent unter dem aktuellen DAX®-Kurs. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Barriere in Pkt.

Bonuslevel/Cap in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HC74V7

241,51

12.600

26.000

15.03.2024

DAX®

HC6ZCX

163,27

11.600

17.700

15.03.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HB8X6U

13,48

12.763,169911

14.358,56615

5

Open End

DAX®

HC01QX

13,06

14.358,402272

15.156,729438

10

Open End

DAX®

HC0558

12,44

14.890,146392

15.421,724618

15

Open End

DAX®

HC508N

2,53

15.315,541688

15.634,104955

25

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

DAX®

HC292F

4,67

19.141,477312

17.546,992252

-5

Open End

DAX®

HC8E76

10,28

17.546,244951

16.747,890806

-10

Open End

DAX®

HC6WGY

8,30

17.014,500831

16.481,946955

-15

Open End

DAX®

HC8E7N

10,48

16.589,105535

16.270,594709

-25

Open End



