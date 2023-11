DAX: Abprall und Verkaufssignal

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX 40 konnte zuletzt den kurzfristigen Abwärtsmodus überhandeln. Am wichtigen 15.456´er Widerstand prallte er allerdings zweimal in Folge ab.

Am Freitag schloss er mittels einer roten Doji-Kerze sichtlich darunter. Dieser Test bleibt somit chart- und markttechnisch der mittelfristig wegweisende.

Heißt: Der übergeordnete Abwärtsmodus bleibt bis zum Überhandeln der 15.456 Punktehürde bis auf Weiteres intakt.

Die Trendfolgeindikatoren präsentieren sich auch zum Wochenauftakt beide trendschwach. So tendiert der DAX nach wie vor unterhalb der Ichimoku-Wolke.

Der zweite wichtige Trendfolgeindikator MACD oszilliert nach wie vor unterhalb der Nulllinie. Wenn auch nicht mehr ganz so abgeschlagen wie zuletzt.

Das Momentum konnte sich in den positiven Bereich schieben. Das Volumen war beim Abprall an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie sowohl am Donnerstag als auch am Freitag überdurchschnittlich.

Die Absicherungen nach unten sollten – wie schon die letzten Tage und Wochen empfohlen – trotz allem beibehalten beziehungsweise nachgezogen werden. Die Volatilitätsindikatoren haben sich zwar etwas verengt, verlaufen aber fast punktgenau mit den charttechnischen Widerständen und Unterstützungen.

Die Slow-Stochastik signalisiert auch heute wieder ein Verkaufssignal. Damit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die aktuelle Situation im DAX trotz der jüngsten Anstiege nochmal in eine kurzfristige Abwärtssystematik entwickeln kann.

Die Gesamtsituation aus Chart- und Markttechnik deutet auf deutliche Nervosität und Unsicherheit im deutschen Leitindex hin. Die Warnsignale der letzten Wochen sollten nun nicht schon voreilig beiseite geschoben werden.

Fazit:

• Situation bleibt zum Wochenstart weiter fragil

• Jüngste Anstiege prallen bereits wieder ab

Risikohinweis

