DAX nach 800-Punkte-Rally mit kleiner Pause

Der Deutsche Aktienindex hat heute eine gute Chance, auf die seit vergangenem Montag erzielten 800 Punkte Kursgewinn noch eins oben draufzusetzen. Bleibt die um 14:30 Uhr veröffentlichte Inflation in den USA auch im August insgesamt rückläufig und signalisiert vor allem die Kernrate, aus der Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, ebenfalls einen bevorstehenden Abwärtstrend, dürften viele weitere Investoren gezwungen sein, auf den fahrenden Zug aufzuspringen. Andernfalls wäre hier wohl erst einmal Schluss mit der Rally im Bärenmarkt.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Was Deutschland angeht, hat das Statistische Bundesamt heute Morgen die Zahlen bestätigt, wonach die Preise im August um 7,9 Prozent gestiegen sind. Hier ist allerdings auch der Blick in die Zukunft der entscheidende. Der September könnte einen ersten Vorgeschmack auf die befürchtete zweistellige Inflationsrate geben, wenn sowohl das beendete 9-Euro-Ticket als auch die ohne Tankrabatt wieder höheren Spritpreise Druck auf die Teuerung ausüben. Bleibt zu hoffen, dass durch die Mega-Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank dieser Effekt in den kommenden Monaten wieder kompensiert wird.

Auf wieder bessere Zeiten kann sich wohl die Luftfahrt einstellen. Wie auch die Zahlen des Flughafenbetreibers Fraport zeigen, steigt die Zahl der Passagiere und nähert sich langsam dem Wert vor der Pandemie an. Derzeit sind es bereits über 50 Prozent mehr Fluggäste als noch vor einem Jahr. Zwar kommen nach der Einigung im Tarifstreit auf die Lufthansa deutliche Mehrkosten zu, allerdings wurde auch eine Streikpause von mindestens 10 Monaten verhandelt. Die Airline erkauft sich somit ein Zeitfenster, um vom wieder anlaufenden Geschäft profitieren zu können.