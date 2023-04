DAX 40 (täglich): Tanz in den Mai

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kurzfristig macht der Support bei 15.652 weiter berechtigte Hoffnung auf das mittelfristige Ziel 16.600.

Das alte Jahreshoch bei 15.737 wurde zuletzt mittels Opening-Gap überhandelt.

Dieses Gap wurde nun zwar wieder geschlossen, ein erfolgreicher Re-Test der 15.652 mittels des gestern thematisierten „Hammers“ könnte aber auch sehr positive Auswirkungen haben

Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend bleibt weiter intakt.

Die mittelfristigen markttechnischen Indikatoren zeugen allerdings weiter von einer Verlangsamung.

Die kurzfristige Slow-Stochastik wartet dagegen mit einem Kaufsignal auf.

Die beiden Trendfolgeindikatoren MACD und Ichimoku-Kinko-Hyo verlangsamen sich zwar, sind aber als neutral zu werten.

Die Wolke des Ichimoku-Indikators befindet sich weiterhin spürbar unterhalb des aktuellen DAX-Chartbildes.

Das bisherige schon mehrmals erreichte chart- und markttechnische D&R-Jahresziel bei 15.652 Indexzählern (61,80%-Fibonacci-Projektion) fungiert nun als nächster wichtiger Support.

Sollte dieses unterhandelt werden, dann käme die Doppel-Linie aus 38-Tagelinie (15.353) und 50%-Fibonacci-Projektion (15.365) als Unterstützung zum Tragen.

Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre dadurch aber immer noch nicht beschädigt.

Innerhalb der beschriebenen Aufwärtsbewegung hat sich nun vielmehr ein „Steigendes Dreieck“ ausformiert.

Dieses wurde bereits nach oben durchbrochen (15.737). Dadurch ergibt sich nun ein mittelfristiges Kursziel von rund 16.600 Punkten.

Daher sollte man keinesfalls nun vorschnell der Börsenweisheit „Sell in May an go away“ blind folgen.

Der Dax scheint viel mehr in den Mai „hineintanzen“ zu wollen.

Fazit:

Übergeordneter Aufwärtsmodus bleibt bestehen

Erfolgreicher Re-Test der 15.652 wäre sogar ein gesundes Signal

