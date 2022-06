DAX 40 (täglich): Schwächesignale bestätigt - Abwärtstrend bleibt intakt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Neben der auch in den USA anhaltenden Unsicherheit hat sich in den letzten Tagen der Abwärtstrend noch einmal dynamisiert. Ein solch dynamischer Trend lässt sich auf Dauer kaum durchhalten. Ein weiteres Abgleiten bis in den Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie ist in den kommenden Tagen zwar denkbar, eine Gegenbewegung sollte aber recht bald bevorstehen. Die Indikatoren geben derzeit noch widersprüchliche Signale, weshalb eine Gegenbewegung eher später als früher einsetzen dürfte. Ein Bruch der Aufwärtstrendlinie ist allerdings kaum zu erwarten.



