DAX nach 1.800 Punkten Plus nun kurz vorm Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Noch ein bisschen mehr als einhundert Punkte fehlen dem Deutschen Aktienindex bis zum Allzeithoch. Damit hat der Index in den letzten fünf Handelswochen rund 1.800 Punkte zugelegt. Zum einen ist schon sehr beeindruckend, wie dies ungeachtet aller geopolitischer Risiken und eher trüber wirtschaftlicher Aussichten fast ohne Gegenwehr geschah. Zum anderen aber ist mit einer so starken Bewegung nach oben auch die Fallhöhe deutlich größer geworden. Es ist also trotz Rekordkursen Vorsicht geboten.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Der Goldpreis hat am Morgen mit knapp 2.150 US-Dollar bereits ein neues Allzeithoch erreicht. Und Bitcoin, zu Jahresbeginn noch bei 16.000 Dollar, steht nun wieder über 40.000 Dollar und damit so hoch wie zuletzt im Mai 2022. Als hätte Fed-Chef Powell in seiner Rede am Freitag bereits Zinssenkungen angekündigt, ist der Risikoappetit der Anleger so groß wie schon lange nicht mehr. Damit macht sich an der Börse aber auch wieder eine gefährliche Sorglosigkeit breit, die sich rund um die Feieretage und den Jahreswechsel gerade für diejenigen, die zu spät eingestiegen sind, böse rächen könnte.

Eine dunkle Wolke am sonst so scheinbar sonnigen Börsenhimmel will sich auch nicht verziehen. Evergrande, der marode chinesische Immobilienkonzern, könnte die Stimmung an den Märkten schnell umschlagen lassen. Zwar hat ein Gericht in Hongkong dem Unternehmen nun einen erneuten Aufschub für einen Sanierungsplan gegeben. Sollte dieser aber nicht funktionieren, handelt es sich um eine 300 Milliarden Euro schwere Pleite. Diese dürfte dann auch auf den weltweiten Finanzmärkten ihre Spuren hinterlassen.