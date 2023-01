DAX - 18.000 Punkte bis März

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wenn der DAX bis zum März mit dieser Intensität so weiter steigt, steht er bei über 18.000 Punkten. Hand auf’s Herz, glauben Sie wirklich, dass der deutsche Leitindex weiterhin so steil nach oben läuft? Jeder Trend muss korrigiert werden. Ein Aufwärtstrend ist umso anfälliger, je länger er ohne Korrektur verläuft. Es ist unbestritten, dass noch weitere Kursavancen möglich sind. Allerdings wird in absehbarer Zeit eine Gegenbewegung einsetzen. Die Indikatoren haben zwar auch in der Vergangenheit länge Phasen im überkauften Bereich zubringen können, sobald Verkaufssignale generiert wurden, erfolgte aber eine Korrekturbewegung. Dabei kann es durchaus sein, dass auch eine Seitwärtskorrektur erfolgt. Eine solche Korrekturbewegung sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Spätestens in der kommenden Woche ist damit zu rechnen.

Quelle Charts: ProRealTime.com

