DAX - 18.000 im März?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Dass die täglich neuen Allzeithochs von der Skepsis über die Diskrepanz zur Realwirtschaft begleitet werden, stört die Anleger scheinbar nicht, die ihren Blick jetzt auf die nur noch 2,5 Prozent entfernte 18.000er Marke richten. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Robomarkets vor: Geht es in dem Tempo wie im Februar weiter, in dem der DAX bislang 3,5 Prozent zugelegt hat, könnten die Sektkorken auf dem Frankfurter Börsenparkett für die nächste, runde Zahl bereits Mitte März knallen. Es bleibt damit auch irgendwie eine Rallye aus dem Nichts.

Denn apropos Realwirtschaft: In das trübe Bild passt eine Prognose des Kreditversicherers Allianz Trade: Dieser rechnet für 2024 das dritte Jahr in Folge mit einem Anstieg der Insolvenzen in Europa, und hier vor allem in Deutschland. Nach 25 Prozent im zweiten Halbjahr 2023 prognostiziert die Allianz-Tochter für das laufende Jahr noch einmal ein Plus von 13 Prozent bei den Firmenpleiten. Betroffen vor allem die Gastronomie, der Handel und die Baubranche. Eine Stabilisierung der Zahlen erwarten die Experten erst für das Jahr 2025. Interessant der Fakt, dass der größte Anstieg der Insolvenzen allerdings für die USA erwartet wird – steht also doch bald eine Rezession in der größten Volkswirtschaft der Welt ins Haus?

Nicolas war in dieser Woche auf dem Börsenparkett und hat sich an einer Einordnung versucht. Warum holt der DAX momentan auf, wie stehts um die US-Techs?

Bei Feingold Research liegt unser Markenwertportfolio 50 Prozent im Plus. Top Wert? Mercedes mit 155 Prozent Kursgewinn seit Januar in der WKN UL9CFP. Testen Sie unsere Abos mit dem Gutschein-Code „DAXRekord“ und 25 Prozent Aktionsrabatt.

Hier geht es direkt zu den jeweiligen Bestellseiten:

Investing

Spekulativ

Markenstärke