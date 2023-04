DAX – 16.000-Punkte-Marke – Wir kommen

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Gleich zwei gute Konjunkturdaten aus den USA konnten die Inflations- und Zinssorgen erst einmal vom Tisch wischen. Der DAX hat einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Nun lockt die 16.000-Punkte-Marke.

Dank einer starken Wall Street notiert der DAX vorbörslich bei 15.775 Punkten und nähert sich allmählich der eingangs erwähnten psychologischen Marke. Wir stellen die Einschätzung der Experten von IG vor.

Erzeugerpreise und Arbeitsmarktdaten helfen ungemein

In den Vereinigten Staaten waren die Erzeugerpreise rückläufig. Gleiches galt für die Inflation vor zwei Tagen. Zudem ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestiegen. Damit nehmen die genannten Konjunkturdaten ordentlich Druck vom Inflations- und Zinskessel. Im Augenblick sieht es in der Tat nach einem Erreichen des Zinsgipfels aus. Dieser könnte nach dem nächsten Fed-Zinsentscheid Anfang Mai erreicht werden. Im Augenblick gehen die Marktteilnehmer laut der CME Group von einem Zinsschritt am 3. Mai von 25 Basispunkten aus. Weitere Details könnten heute die Einzelhandelsumsätze, die Daten zur Industrieproduktion sowie das Verbrauchervertrauen liefern. Fallen diese ebenfalls im Sinne der Anleger aus, könnten die Herzen der Marktteilnehmer noch höher schlagen.

DAX 40 – Wichtiger Schritt nach vorne gemacht

An dem März-Hoch bei 15.709 Punkten war zuletzt kein Vorbeikommen. Der genannte Widerstand konnte nun auf Schlusskursbasis überwunden werden. Zwar wurde das erst kürzlich markierte Jahreshoch bei 15.832 Zählern noch nicht erreicht, dies könnte jedoch nur eine Frage der Zeit sein. Entfernt sich der DAX weiter von dem März-Hoch nach oben, wäre die psychologische Marke bei 16.000 Punkten das nächste Etappenziel.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform; Vergangene Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen

DAX 40 im Fünf-Jahres-Chart auf Wochenbasis

Quelle: Refinitiv

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT TURBO24

Steht man auf der Verkäuferseite (Put) und meint, dass der DAX in Zukunft fällt, könnten Turbozertifikate von IG mit einer Knock-out-Level, oberhalb der gegenwärtigen charttechnischen Widerstandszone bei 16.000 Punkten (z.B. DE000A23JUU4) interessant werden. Bullisch eingestellte Trader (Call) hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-out-Level unterhalb von 14.800 Punkten (z.B. DE000A23W1U2) im Blick behalten.