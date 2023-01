DAX 14600 ist jetzt wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Nach dem Ausbruch über 14200, steht jetzt die 14600 auf dem Prüfstand.

Der DOW hat die Ausbruchstrendlinie getestet.

Chart

--- New Outlook Express and Windows Live Mail replacement - get it here: https://www.oeclassic.com/

dazu:

https://www.youtube.com/watch?v=VzpTbQ4sHwk