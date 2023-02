DAX40 Index X-Sequentials Day-Trading 6.2.2023 bis 10.2.2023

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser*innen,wie erwartet, notierte derin der letzten Handelswoche fester.Die Wocheneröffnung lag bei 15070.30 Punkten. Das Wochentief lag bei 14988.98 Punkten. Das Wochenhoch lag bei 15520.97 Punkten. Der Schlusskurs am Freitag, dem 3.2.2023 lag bei 15476.44 Punkten. Somit wurde die letztwöchige Kursprognose eines Kursanstieges bis 15450 Punkten bis 15645 Punkten realisiert.Der DAX Index hat in der letzten Handelswoche zudem eine X-Sequentials "X" Marke bei 15425 Punkten erreicht. Diese Kursmarke gehört dem negativen, bearishen X-Sequentials X5 Kursmuster an, das Ende 2021 tiefere Kurse bis 12560 Punkte und bis 11370 Punkte erwarten ließ. Die Marke wird erreicht, nachdem die Kurszielzone in Abwärtsrichtung erreicht wurde (7XZ). Der Markt überbietet die X-Sequentials "X" Marke kurz und dreht dort in Abwärtsrichtung. In Aufwärtsrichtung liegt das Aufwärtspotenzial zwischen 15650 Punkten und 15995 Punkten. Dort ist zu erwarten, dass der DAX Index in Abwärtsrichtung dreht. Als Unterstützung kann derzeit die Marke von 14230 Punkten angegeben werden.Im nachfolgenden 5 Minuten X-Sequentials Chart ist zu sehen, dass der DAX Index eine 1/2 X-Sequentials 7XZ Abwärtsbewegung eines X-Sequentials Kursmusters realisiert und sich im Anschluss oberhalb der "X" Widerstandsmarke bei 15450 Punkten etabliert hat. Derartiges Kursverhalten lässt in der Regel weitere Kurssteigerungen erwarten.Es ist vor einer größeren Abwärtskorrektur bis mindestens 14230 Punkten ein weiterer Kursanstieg bis 15590 Punkten-15635 Punkten und 15720 Punkten-15765 Punkten zu erwarten.Ich gehe auch für die nächste Handelswoche von steigenden Kursen aus und ich suche dementsprechend bis zu den zuvor genannten Kurszielzonen einen Long Einstieg.Für das DAX Index X-Sequentials Trading/Daytrading gilt für Montag, dem 6.2.2023: Long bei 15477 Punkten. Stopp vorerst bei 15263 Punkten. Kursziel bei 15590 Punkten.Stand des Dax Index X-Sequentials Tradings/Day-Tradings am 3.2.2022: 1.912,59 Punkte seit Mai 2022.Sie können mein DAX-Index Day-Trading im Technical-Trading-Profits.com Forum mitverfolgen.Die Leser*innen des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen haben in der letzten Handelswoche 1285 Punkte im Nasdaq 100 Index und 258 Punkte im CAC40 Index gewonnen!Werden Sie heute noch Leser*in des X-Sequentials Trading Börsenbriefs mit Handelssignalen, um keine Echtzeit-Prognosen und Handelssignale für die Aktienindizes, Zinsmärkte, Forex, (Devisenpaare) und Commodities (Rohstoffe) zu verpassen. Sie werden umgehend freigeschaltet und erhalten Ihren Börsenbrief wöchentlich per E-Mail und Zugang zum Abonnement Bereich!Mit freundlichen GrüßenDevin SageX-Sequentials Trading Börsenbrief mit HandelssignalenDer (einfache) Börsenbrief für Ihr Trading!