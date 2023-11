Kurzanalyse DATRON AG



Q3 mit leichtem Umsatzzuwachs, Makroumfeld wird anspruchsvoller



die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) zeigt nach 9 Monaten einen weiter soliden Umsatzzuwachs auf € 47 Mio. (+8,1%), wobei Q3 mit € 14,98 Mio. (+0,5%) nur noch einen leichten Umsatzzuwachs beisteuerte. Die makroökomischen Herausforderungen (Inflation, Lieferketten, Zinspolitik) bestehen fort, mit dem Nahen Osten ist ein weiterer Konfliktherd dazu gekommen. Die Konkretisierung des Ausblicks trägt dieser Entwicklung Rechnung. Unsere Schätzungen liegen innerhalb der vom Unternehmen angestrebten Bandbreiten. Mit einem KGV2023 von 9,04 (Peer Group 9,40) ist die Aktie fundamental günstig. Der Gefahr einer weiteren konjunkturellen Abschwächung stehen der hohe Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und branchenüberdurchschnittliche Wachs­tums­aussichten - durch die Schwerpunkte Alufräsen/Energieeffizienz - gegenüber. Der derzeitige Aktienkurs spiegelt dies in unseren Augen nicht ausreichend wider.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 16,77. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.



