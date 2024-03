DATRON AG: Mehrheitliche Übernahme des US-Vertriebspartners DATRON Dynamics Inc.

Kurzanalyse DATRON AG











die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat heute die Übernahme von 51% am vormals unabhängigen US-Vertriebspartner DATRON Dynamics Inc. (35 Mitarbeiter) mit Wirkung zum 1.4.2024 vermeldet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion hat Einfluss auf den Ausblick, der sich umsatzseitig um € 2 Mio. erhöht, während das EPS rund € 0,12 niedriger erwartet wird. Der 2025er Umsatz der DATRON Dynamics könnte bei rd. € 12 Mio. liegen (Herleitung s.u.). Durch die 2025er Guidance implizierte operative Margenverbesserung erhöht sich unser Kursziel. Die DATRON-Aktie ist mit einem 2024er KGV von 8,9 (Median der Peer Group 12,6) weiter günstig.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 17,39. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.



