Kurzanalyse DATRON AG











2024: Moderates Wachstum in anspruchsvollem Makroumfeld möglich – Bewertung attraktiv



Sehr geehrte Damen und Herren,



die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorgelegten, vorläufigen 2023er Zahlen (Umsatz € 63,8 Mio.; EBIT € 6,03 Mio.; EPS: € 1,10) unsere Erwartungen leicht übertroffen. Obwohl das Makroumfeld in 2024 anspruchsvoll bleiben dürfte und mit den Spannungen im Nahen Osten ein weiterer Konfliktherd hinzugekommen ist, gehen wir davon aus, dass DATRON umsatzseitig die obere Hälfte der avisierten Bandbreite erreichen wird. Auf Grund der breit über verschiedene Branchen gestreuten Kundenbasis ist die Umsatzentwicklung weniger volatil als beim durchschnittlichen Maschinenbauer. Der derzeitige Aktienkurs honoriert dies gegenwärtig nicht. Mit einem KGV2024 von 9,23 (PG: 11,88) ist die Aktie kapitalmarktseitig günstig bewertet.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 16,76. Unsere Empfehlung lautet weiterhin „Kaufen“.



Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:





download pdf