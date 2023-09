Cyber-Security-Unternehmen mit boomendem Geschäft

Auch in schwierigen Börsenphasen gibt es immer wieder Werte, die sich durch relative Stärke auszeichnen. Einer davon ist aktuell die Aktie von CrowdStrike, einem führenden Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Dessen jüngste Zahlen sind bei den wikifolio Tradern gut angekommen.

Satte 37 Prozent betrug das Umsatzwachstum des amerikanischen Unternehmens im zweiten Quartal (per 31.07.) des Geschäftsjahres 2023/24. Zum Halbjahr summieren sich die Zuwächse auf 39 Prozent. Der Free Cashflow stieg in diesem Zeitraum um 42 Prozent auf 416 Millionen Dollar und machte damit 29 Prozent des Halbjahres-Umsatzes aus – ein wichtiger Faktor für den Konzern, der unter dem Strich auch wegen Sondereffekten noch nicht profitabel ist. Im Gesamtjahr soll auf operativer Ebene und nach Non-GAAP-Bilanzierung aber ein Plus von bis zu 610 Millionen Dollar erwirtschaftet werden.

Wie sehr die Zahlen und Aussichten die Trader auf wikifolio.com überzeugt haben, zeigt ein Blick auf das Trading-Sentiment der vergangenen Tage. Aber auch über einen längeren Zeitraum hinweg stand die CrowdStrike-Aktie mehrheitlich auf dem Einkaufszettel der Akteure:

Trading-Sentiment

„Beeindruckende Quartalszahlen“

Dirk Althaus (techguru) hat sich als ausgewiesener Branchenkenner bei seinem wikifolio Cybersecurity Innovators ganz auf die aussichtsreiche Branche spezialisiert. Seit fast 20 Jahren arbeitet der Trader in der IT-Sicherheit und hat so ein gutes Gespür für die aktuellen Trends und Entwicklungen. Seine CrowdStrike-Position im wikifolio liegt bereits mit 25 Prozent im Plus. Sein Fazit zu den jüngsten Zahlen: „Trotz makroökonomischer Herausforderungen zeigte das Unternehmen beeindruckende Quartalsergebnisse und stärkte seine Position als führende Cybersicherheitsplattform für das Cloud-Zeitalter.“ Trotzdem hat er sich Ende August im Anschluss an die Vorlage des Zahlenwerkes von einem Teil der Position getrennt. Damals lag der realisierte Gewinn noch bei 7 Prozent. Das Anfang 2017 eröffnete wikifolio konnte bislang eine jährliche Durchschnittsrendite von über 20 Prozent generieren. Das Rendite/Risiko-Verhältnis liegt bei guten 0,7. In der wikifolio-Rangliste reicht es damit momentan für einen sehr guten 13. Platz.

„Eine gute Halteposition“

Stefan Waldhauser (stwBoerse) liegt in der wikifolio-Rangliste auf einem ebenfalls guten 25. Platz. Das wikifolio High-Tech Stock Picking liegt seit Mitte 2016 mit 127 Prozent (12 Prozent p.a.) im Plus, von den Ende 2021 erreichten Hochs ist es allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Bei der Aktie von CrowdStrike hatte er Mitte 2021 dreistellige Gewinne eingefahren und war erst nach dem Ausverkauf Ende 2022 wieder eingestiegen. Aktuell ist der US-Wert mit 7 Prozent in dem Depot vertreten und beschert dem Trader schon wieder einen Buchgewinn von 63 Prozent. Die Aktie bezeichnet er aktuell nicht mehr als „Schnäppchen“, hält die Bewertung angesichts der starken Marktposition und des weiterhin schnellen Wachstums von Umsatz und Cashflow aber für „durchaus gerechtfertigt“. Von der Aktie erwartet er daher kurzfristig zwar keine großen Kurssprünge mehr, möchte sich aber langfristig an einem Marktführer der Cyber-Security beteiligen, weshalb er auch weiterhin investiert bleibt.

