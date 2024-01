Curevac-Aktie: Jetzt geht es los - oder?

CureVac hat am Montag mit einem Gewinn die Börsenwoche eröffnet. Es ging um fast 1,4 % aufwärts, was wiederum die Aktie auf mehr als 3,30 Euro brachte. Das allerdings verhindert die Einordnung im größeren Bild nicht. Neue Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen und auch Wochen rund um das Pharma-Unternehmen nicht. Deshalb bleibt die Sorge von Beobachtern, der Wert könnte weiterhin im Abwärtstrend verharren.

Die Situation aktuell ist jedenfalls nicht besser geworden.

CureVac: Das sind die Ziele

Derzeit geht es für CureVac wohl vor allem darum, weiterhin mit dem Kooperationspartner GSK die Corona-Impfung durchzubringen. Der Impfstoff soll nach den bisherigen Erkenntnissen nun (oder vor gut zwei Wochen) in eine neue Phase der Zulassungsstudie getreten sein. Dies wiederum hat die Börsen nicht sonderlich beeindruckt.

Der Titel hat seit Anfang Januar mehr als -14 % verloren. In den vergangenen fünf Tagen ging es für die Aktie um gut -5,6 % nach unten. Das heißt: Die Börsen glauben derzeit offenbar nicht an den ganz großen Durchbruch.

Der Titel hat daher auf der wirtschaftlichen Ebene Fragezeichen hinterlassen. Der Umsatz soll im laufenden Jahr bei gut 81 Millionen Euro liegen. Das wären 17 Millionen Euro mehr als der geschätzte Urlaub für 2023. Der lag bei gut 64 Millionen Euro. Dennoch: Die Nettoverluste bleiben aktuell mit jeweils gut 180 Millionen Euro hoch. Das scheint ein Grund dafür zu sein, dass die Börsen noch skeptisch sind.

Anders sehen dies wohl die Analysten. Die sind der Meinung, der Wert könnte um gut 286 % klettern. Das jedenfalls ist und bleibt aktuell die Einschätzung, die als Konsens über Marketscreener derzeit mitgeteilt wird. Das Kursziel beliefe sich demnach auf gut 12,90 Euro. Das wäre insofern erstaunlich, als die Marktkapitalisierung sich dann auf deutlich mehr als 2 Mrd. Euro belaufen würde!

