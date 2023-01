CureVac - Kursexplosion!

Lange war es ruhig um CureVac. Die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff aus Tübingen musste man begraben. Die Aktie tat es der Hoffnung gleich und fiel bis Ende 2022 in den Keller. Nun die Wende? Vom Tief bei 5,20 Euro hat sich der Titel auf rund 10 Euro nahezu verdoppelt. Wir haben unseren Abonnenten am Freitag die frische Meldung rein gerufen. Hier geht’s zu unserem Angebot.

Am Montag konnten unsere Leser über 40 Prozent Gewinn kassieren.

Wie geht’s nun weiter?

CureVac notiert bei sämtlichen Brokern in der Rangliste ganz oben. Erste Analyasten heben schon wieder den Daumen. So hat Jefferies das Kursziel für die aktie von 9 auf 21 Dollar und die Einschätzung von „Hold auf „Buy“ angehoben. Die UBS sieht CureVac möglicherweise in einer Liga von Moderna und BioNTech hieven könnte. Wir haben unsere Zweifel, aber das so eintritt, aber kurzfristig ist die Aktie spannend. Anleger achten auf den US-Handel, der mit deutlich höheren Volumina arbeitet. Dort drohen für die CureVac-Rally Dämpfer…