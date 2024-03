CureVac-Aktie: Viel bleibt nicht!

CureVac konnte sich am Ende des Tages am Donnerstag nach oben wieder etwas absetzen. Die Pharma-Aktie jedoch gewann “nur” 0,4 %. Nach den vorhergehenden Tagen ist dies bereits ein Erfolg. Nur: Die Aktie hat dabei in den zurückliegenden fünf Tagen noch immer ein Minus von über -10 % auf der Kurstafel stehen. Die Notierungen werden seit Anfang Januar mit dem Minus von mehr als -28 % geführt.

CureVac: Da kommt nicht mehr viel!

Da kommt nach Meinung diverser Beobachter nicht mehr viel. Die Kurse von CureVac sind aus dieser Sicht nicht zufällig in diesen Regionen gelandet. Der Titel hat dabei ein Nettoergebnis von -199 Millionen Euro im vergangenen Jahr und gut -196 Millionen Euro im laufenden Jahr gemacht.

Damit hat die Aktie noch immer schlechte Aussichten: Es wäre auch 2025 überraschend, wenn das Unternehmen operativ nicht im roten Bereich wäre.

