Cronos ist der Gewinner auf dem Kryptowährungsmarkt

Die Kryptowährung Cronos, die Token-Börse der Kryptowährungsbörse Crypto.com, notiert fast 8% höher, obwohl der Großteil des Kryptowährungsmarktes heute eine leichte Korrektur erfährt. Das Projekt reagierte positiv trotz Berichten über eine weitere Entlassungswelle von 20% der Mitarbeiter von Crypto.com. Der radikale Personalabbau soll zu einem Rückgang der Betriebskosten um 25% führen. Die Börse hat weltweit etwa 70 Millionen Nutzer.

· Cronos verlor in der Woche, in der FTX in Konkurs ging, mehr als 50% seines Wertes, da die Anleger gegenüber Token, die von zentralisierten Börsen ausgegeben werden, deutlich vorsichtiger wurden. Im November 2022 berichtete eine Führungskraft von Crypto.com, dass das Unternehmen weniger als 10 Millionen Dollar in FTX investiert hatte. Obwohl der Preis von Bitcoin es geschafft hat, die Verluste, die die größte Kryptowährung nach dem Zusammenbruch von FTX verzeichnete, vollständig auszugleichen, haben die Token von Börsen, einschließlich Cronos, die Rückgänge immer noch nicht vollständig ausgeglichen.

Die Kryptowährungen, die heute am meisten zulegen. Quelle: xStation5 von XTB

· Der Mitbegründer und CEO der Börse, Kris Marszalek, gab am Freitag bekannt, dass die Börse in Singapur 20% ihrer Belegschaft entlassen wird, obwohl nicht klar ist, wie viele Entlassungen sie genau vornehmen wird. Laut dem CEO hat die Börse gute Ergebnisse erzielt, aber die Marktbedingungen und die jüngsten Ereignisse in der Branche haben ihn zu dieser Entscheidung veranlasst.

· Im Juni letzten Jahres kündigte die Börse Crypto.com an, 260 Mitarbeiter zu entlassen, was damals etwa 5% der Belegschaft entsprach, sodass eine Entlassung von 20% der Belegschaft heute wahrscheinlich einen Abbau von etwa 800 Mitarbeitern bedeuten würde. Crypto.com reiht sich in die wachsende Liste der Kryptowährungsbörsen ein, die angesichts des Konkurses von FTX Personalabbau angekündigt haben. Dies wurde unter anderem von Kraken, Coinbase, Huobi und Blockchain.com erklärt.

Cronos im D1-Chart. Vergleicht man die Kryptowährung Cronos mit Bitcoin (in gelb), sieht man, dass die Kryptowährung immer noch etwa 40% davon entfernt ist, die durch den Zusammenbruch der Börse von Sam Bankman Fried verursachten Rückgänge auszugleichen. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte





Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.