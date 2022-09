Creditplus und AXA bauen Zusammenarbeit aus

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Ausbau der Finanzierungsangebote für AXA Kund:innen

Neben Konsumentenkrediten nun auch Kfz-Finanzierungen

Creditplus überzeugt mit digitalen Angeboten und hohem Service-Niveau



Stuttgart, Köln, 12. September 2022. Seit 2020 arbeiten AXA und die Creditplus Bank AG im Bereich Konsumentenkredite für Kund:innen der ehemaligen AXA Bank bereits erfolgreich zusammen. Diese Zusammenarbeit wird nun weiter ausgebaut und das Angebot einem breiteren Kund:innenkreis zugänglich gemacht. Neben den bisher angebotenen Konsumentenkrediten können AXA Vermittler:innen ihren Kund:innen nun auch Kfz-Finanzierungen der Creditplus mit attraktiven Konditionen anbieten. Ein entsprechender Kooperationsvertrag zwischen AXA und Creditplus wurde bereits unterzeichnet.

“Mit der Creditplus haben wir einen Partner gefunden, mit dem wir bereits erfolgreich

zusammengearbeitet haben. Diese Kooperation bauen wir nun aus und erweitern damit unser Angebotsportfolio im Finanzierungsbereich. Sehr kurze Bearbeitungszeiten und ein hoher Digitalisierungsgrad konnten sowohl unsere Kund:innen als auch unsere Partner:innen im Exklusivvertrieb überzeugen, sodass wir jetzt weitere Angebote folgen lassen“ sagt Florian Frenzel, Leiter des Geschäftsfeldes Finanzierungen und Bausparen im Ressort Personenversicherung bei AXA.

„Wir arbeiten bereits seit 2020 mit der AXA in einem Testfeld für Konsumentenkredite

erfolgreich zusammen. Beide Unternehmen passen von der Philosophie, aber auch mit Blick auf Produkte und Services sehr gut zusammen. Diese Vorteile wollen wir mit der tiefergreifenden Kooperation nun ausbauen“, ergänzt Daniel Eschbach, Chief Commercial Officer bei der Creditplus Bank, über die Partnerschaft mit dem Versicherer.



Creditplus Bank AG auf einen Blick:

Die Creditplus Bank AG ist eine hochspezialisierte Konsumentenkreditbank mit den Geschäftsfeldern Absatzfinanzierung, Direktgeschäft und Händlerfinanzierung. Das Kreditinstitut mit Hauptsitz in Stuttgart hat bundesweit 20 Filialen und 716 Mitarbeitende. Die Creditplus Bank AG gehört über die französische Konsumfinanzierungsgruppe CA Consumer Finance zum Crédit Agricole Konzern. Sie erzielte zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme von rund 6,6 Mrd. Euro (nach HGB) und gehört zu den führenden im Bankenfachverband organisierten Privatkundenbanken. Die Bank verfügt über ein Multi-Kanal-System, das die Vertriebskanäle Filialen, Internet, Absatzfinanzierung und Partner Banking miteinander verbindet.



AXA auf einen Blick:

Der AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 11 Mrd. Euro (2021) und 8.258 Mitarbeitenden zu den führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betriebliche Vorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln des Unternehmens gehen von den Kund:innen und ihren Bedürfnissen aus. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanagern mit 149.000 Mitarbeitenden und Vermittler:innen sowie mehr als 95 Millionen Kund:innen in 50 Ländern.

