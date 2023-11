Credit Agricole: Mega-Seitwärtsrange deutet auf Breakout hin!

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Das zweitgrößte französische Bankhaus ist systemrelevant!

Credit Agricole (ACA) – ISIN FR0000045072

Rückblick

Die Aktie des zweitgrößten französischen Bankhauses ist dafür bekannt, keine großen Sprünge zu machen und läuft derzeit in einer übergeordneten Seitwärtsrange. Bei der Betrachtung des Charts ab der zweiten Septemberwoche sehen wir eine weitere Verengung der Range, die wir als Basis für unser Breakout Setup nutzen möchten.

Credit-Agricole-Aktie: Chart vom 20.11.2023, Kürzel: ACA, Kurs: 11.804 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Meinung

Für das dritte Quartal 2023 meldete das systemrelevante Kreditinstitut einen starken Umsatzzuwachs und steigende Profitabilität in allen Geschäftsbereichen. Der ausgewiesene Nettogewinn betrug 2.384 Milliarden EUR, ein Anstieg um+21 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2022. Credit Agricole profitierte davon, dass sie sich in den vergangenen Jahren breiter aufgestellt hat. Akquisitionen und Partnerschaften sollen dazu beitragen, die Ergebnisse in Zukunft weiter zu verbessern. Das Unternehmen betonte, dass die seit 2019 getätigten Akquisitionen alle selbst finanziert wurden und zu Kosten- und Ertragssynergien geführt haben.

Trigger und Stop Loss sind durch die seit September andauernde Seitwärtsrange vorgezeichnet. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 8. Februar, so dass sie unser Setup nicht weiter stören. Mit den im Chart genannten Eckdaten erhalten wir zwar kein bombastisches Chance-Risiko-Verhältnis, die Chartformation sieht aber trotzdem sehr interessant aus. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Credit Agricole ist bullisch.

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ACA.

SETUP

Veröffentlichungsdatum: 20.11.2023

