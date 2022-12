Covestro Short: 40 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie von Covestro hat seit Anfang Januar 2022 einige Federn lassen müssen. Das Tief wurde Ende September am Level von 27,69 Euro markiert. Die weltweit hohe Inflation vor allem bei den Energiepreisen verteuern sowohl die Vorprodukte als auch die Endprodukte von Covestro.

Hohe Energiekosten und schwache Nachfrage setzen die deutsche Industrie unter Druck. Doch auch die Perspektiven der Chemieindustrie in Deutschland haben sich in den vergangenen Monaten nach Einschätzung des Branchenverbandes VCI weiter verschlechtert. Die enormen Energiepreise, aber auch die Preissteigerungen von Rohstoffen und Vorprodukten machen der industriellen Basis Deutschlands schwer zu schaffen. Dies trifft vor allem den Mittelstand. Covestro kann aufgrund der globalen Präsenz die hohen Energiepreise in Deutschland ein Stück weit abfedern. So zählt Covestro 17.900 Mitarbeiter in 50 Produktionsstandorten auf der ganzen Welt. Vor allem die Werke in Asien und den USA helfen dem Management bei der teilweisen Umgehung der teuren Energiekosten in Deutschland. Doch eine schleichende Deindustrialisierung Deutschlands aufgrund hoher Energiepreise würde auch Covestro hart treffen.

Zum Chart

Auch die Aktie von Covestro wurde Anfang 2022 von der schlechten Stimmung der Marktteilnehmer getroffen. In der Spitze gab der Aktienkurs bis Ende September 2022 gut die Hälfte des Wertes ab. Mittlerweile hat eine Aufhellung der Stimmung am breiten Markt auch zu einer Kurssteigerung bei Covestro in Höhe von 32 Prozent geführt. Im Vergleich zum deutschen Aktienindex Dax war aber die Performance über das Jahr gesehen stark unterdurchschnittlich. Seit Jahresbeginn 2022 verlor der Dax rund 11 Prozent. Im selben Zeitraum gab der Marktpreis von Covestro 35 Prozent nach. Vor allem der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine lastet auf dem Kurs. Aktuell hat sich der Kurs in eine Range zwischen 35,46 Euro und 38,12 eingependelt. Der von Januar bis September 2022 andauernde Abwärtstrend wurde nachhaltig durchbrochen. Dies schließt aber ein erneutes Abrutschen unter das Supportlevel bei 35,46 Euro nicht aus. Die Energiesituation in Deutschland scheint noch lange angespannt zu bleiben.

Covestro AG (Tageschart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

38,12 // 44,29 Euro

Unterstützungen:

35,46 // 30,57 Euro



Fazit

Mit einem Mini Future Short (WKN MD258A) könnten risikofreudige Anleger, die wieder von einem fallenden Kurs der Covestro-Aktie in den nächsten Wochen ausgehen, überproportional von einem Hebel in Höhe von 2,57 profitieren. Das Ziel sei bei 31,07 Euro angenommen (2,00 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 32 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 40,67 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,04 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

MD258A

Typ:

Mini-Future Short

akt. Kurs:

1,43 – 1,44 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

51,05 Euro

Basiswert:

Covestro AG

KO-Schwelle:

48,40 Euro

akt. Kurs Basiswert:

36,74 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,00 Euro

Hebel:

2,57

Kurschance:

+ 40 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



