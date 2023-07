Covestro-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Die Aktie der zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählenden Covestro (ISIN: DE0006062144) trat nach ihrem Hoch von Anfang Februar 2023 bei 44 Euro in einen Seitwärtsbewegung von 36 Euro bis 41 Euro ein. Auf die Nachricht, dass der Ölkonzern Abu Dhabi Oil Interesse an einer Übernahme von Covestro habe, legte der Aktienkurs am 20.6.23 auf Schlusskursbasis 12,9 Prozent auf 45,51 Euro zu. Nach einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zum neuen Jahreshoch bei 50,10 Euro vom 27.6.23 korrigierte die Aktie mittlerweile auf ihr aktuelles Niveau bei 47,20 Euro.

Erfüllen sich die positiven Erwartungen jener Experten, die die Covestro-Aktie mit Kurszielen von bis zu 64 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfehlen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Mit (Turbo)-Calls können Anleger bereits dann hohe prozentuelle Gewinne erreichen, wenn die Aktie wieder ihr Jahreshoch vom 27.6.23 bei 50,10 Euro erreicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 48 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 48 Euro, Bewertungstag 13.9.23, BV 0,1, ISIN: DE000HC2HRM8, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 47,20 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Kann die Covestro-Aktie in spätestens zwei Wochen wieder auf 50,10 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+31 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 43,97 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 43,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL5MK31, wurde beim Aktienkurs von 47,20 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Covestro-Aktie auf 50,10 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,61 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,509 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,509 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MB89V93, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 47,20 Euro mit 0,52 – 0,53 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 50,10 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,75 Euro (+42 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen

Walter Kozubek