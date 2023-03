Covestro-Calls mit 92%-Chance bei Kurserholung auf 42 Euro

Obwohl die Aktie des zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen zählenden Covestro (ISIN: DE0006062144) seit Anfang Februar 2023 von 44 Euro bis Mitte März 2023 auf bis 36 Euro zurückgefallen war, befindet sie sich auf Sicht der vergangenen sechs Monate noch mit 30 Prozent im Plus. Da sich das Geschäftsumfeld in den vergangenen Monaten verbessert hat, wird von positiven Quartalszahlen ausgegangen, die am 28.4.23 bekannt gegeben werden.

Wegen des nachlassenden Kostendrucks erhöhte Goldman Sachs die Schätzungen für den Chemiekonzern und bekräftigte mit einem Kursziel von 64 Euro die Kaufempfehlung für die Covestro-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf ihr Niveau vom Anfang März bei 42 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Covestro-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 16.6.23, BV 0,1, ISIN: DE000PD25LB9, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 38,40 Euro mit 0,18 – 0,19 Euro gehandelt.

Kann die Covestro-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 44 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,841 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,841 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UK816P0, wurde beim Aktienkurs von 38,40 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Covestro-Aktie auf 42 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,71 Euro (+92 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,275 Euro

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Covestro-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,275 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SQ1TBV1, wurde beim Covestro-Aktienkurs von 38,40 Euro mit 0,62 – 0,63 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Covestro-Aktie auf 42 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,97 Euro (+54 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Covestro-Aktien oder von Hebelprodukten auf Covestro-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek