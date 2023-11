Covestro: Automobilunternehmen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

AKTIE IM FOKUS: Covestro

WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144 / Kürzel: 1COV

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat sich seit Jahresbeginn zwar ordentlich entwickelt, kommt aber übergeordnet seit einigen Monaten nicht wirklich weiter. Es wurde im September das Jahreshoch formatiert, das aber umgehend wieder abverkauft wurde. Aktuell notiert die Aktie dort, wo sie Ende Juni bereits notierte.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 47,23 EUR

Marktkapitalisierung 9,09 Mrd. EUR

Umsatz 2022 17,97 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 48,23 %

KGV 2023* 5,89 %

4 Wochen Performance - 6,52 %

Bewertung Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2023* 7,55 %

* Prognose

Das Wertpapier hat in den letzten Handelswochen unter den niedrigen Verkaufspreisen als auch unter der leicht gesunkenen Absatzmenge gelitten. Beides zusammen haben den Umsatz von Covestro um 20% verringert. Geringere Rohstoffkosten und Energiepreise hatten hingegen einen positiven Effekt auf das Ergebnis. Der Konzern hat bei der Vorlage der Zwischenbilanz die Erwartungen an das operative Geschäft an das untere Ende der erwarteten Spanne gelegt. Negativ ist auch, dass das Aktienrückkaufprogramm gestoppt wurde.

Übergeordnet berichtet der Vorstand das sich der Ausblick auf die Kernindustrien, mit Ausnahme des Automobilsektors, sich weiter eingetrübt haben. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein EBITDA von 1,1 Mrd. EUR erwartet. Ursprünglich lag die Erwartung bei 1,6 Mrd. EUR. Dem Konzern macht insbesondere die schwache Baukonjunktur zu schaffen. Kurzfristig geht der Vorstand nicht davon aus, dass sich die Lage in dieser Branche bessert. Erst Mitte des kommenden Jahres könnte es wieder zu einer Belebung kommen.

Die Aktie ist bis Mitte des Jahres übergeordnet in einer Box seitwärts gelaufen. Größere Abgaben haben sich nicht eingestellt, bzw. Rücksetzer, die sich eingestellt haben, wurden zeitnah zurückgekauft. Es kam Mitte Juni dann zu einer dynamischen Aufwärtsbewegung, die auch Substanz hatte. Nach einer weiteren Seitwärtsbewegung ging es Anfang September ein weiteres Mal dynamisch aufwärts, allerdings wurde diese Bewegung in den folgenden Handelswochen wieder abverkauft. Die Aktie notiert aktuell dort, wo sie bereits im Juni notiert hat.

Es ging in der Aufwärtsbewegung im September über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 47,76 EUR), allerdings hat es die Aktie nicht vermocht sich über dieser Linie festzusetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts. Sowohl die 20-Tage-Linie als auch die 50-Tage-Linie (aktuell bei 49,51 EUR) wurden im Zuge der Abgaben aufgegeben. Es stellten sich zwar einige Erholungsbewegungen ein, diese fanden aber alle an der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie ihr Ende. In den letzten Handelstagen ist die Kaufdynamik zum Erliegen gekommen.

Damit hat sich das Tageschart eingetrübt, kann aber nach wie vor als neutral interpretiert werden. Solange es das Wertpapier nicht schafft, sich per Tagesschluss über die 20-Tage-Linie zu schieben und zu etablieren, solange könnte sich weitere Schwäche einstellen, die die Perspektive hat, bis in den Bereich der 200-Tage-Linie (aktuell bei 44,12 EUR) zu laufen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie im 1. Quartal im Zuge von Rücksetzern ein guter Support gewesen ist. Deshalb wäre es ausgesprochen kritisch, wenn sich der Anteilsschein per Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie festsetzt. Weitere Abgaben in Richtung der 36,50 EUR wären denkbar und möglich.

Gelingt es der Aktie aber auf der anderen Seite, sich per Tagesschluss über der 50-Tage-Linie festzusetzen und möglichst zügig aufwärts zu laufen, so könnte sich das Wertpapier wieder in Richtung des Jahreshochs bewegen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Schwäche könnte sich weiter fortsetzen, solange die Aktie per Tageschluss unter der 20-Tage-Linie notiert. Spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie sollte es zu Erholungen kommen, ansonsten würde sich das Tageschart nachhaltig eintrüben.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass das Wertpapier im Oktober im Zuge einer Erholungsbewegung an und über die SMA200 (aktuell bei 49,20 EUR) gelaufen ist, es aber, trotz einiger Versuche, nicht geschafft hat, sich über dieser Linie festzusetzen. Im Zuge der folgenden Abgaben ging es wieder unter die SMA50 (aktuell bei 47,80 EUR) als auch die SMA20 (aktuell bei 47,43 EUR), unter der sich der Anteilsschein im Nachgang festgesetzt hat.

Es ist allerdings erkennbar, dass die Aktie in den letzten Handelstagen immer wieder versucht hat, über die SMA20 zu kommen, es hat aber an Momentum gefehlt hat. Um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss das Wertpapier sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 laufen und sich im Nachgang über der SMA50 festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass die Aktie mehrmals versucht hat, über die SMA50 zu laufen, jedes Mal gescheitert ist. Beim letzten Versuch hat auch die SMA200 einen zusätzlichen Deckel dargestellt. Sollte es die Aktie schaffen, sich über der SMA50 festzusetzen, so gilt es im Nachgang auch über die SMA200 zu laufen. Ob der Move an diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelswochen aber abgebildet werden kann bleibt abzuwarten.

Solange der Anteilsschein aber unter der SMA20 notiert, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich, die die Perspektive haben, das Anlaufziel zu erreichen, das in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden hat.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: neutral / bullisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über der SMA50 festsetzen, um wieder etwas Perspektive auf der Oberseite zu haben. Richtung des Jahreshoch könnte es aber erst gehen, wenn sich das Wertpapier über der SMA200 etabliert hat. Solange der Anteilsschein aber unter der SMA20 notiert, solange muss mit weiterer Schwäche gerechnet werden.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Widerstände

47,38

47,43

47,76

47,80

48,23

49,20

49,51

54,06

Unterstützungen

47,01

44,12

43,93

37,17

35,89

32,65

31,77

Quellen: xStation5 von XTB

