Coupang: der südkoreanische Online-Händler ist bereit für ein Breakout-Setup!

Coupang (CPNG) fokussiert sich auf fast alles und Südkorea: über die Hälfte der Bevölkerung hat die App, 99 % aller Lieferungen innerhalb von 24 h beim Kunden. Täglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: CPNG ISIN: US22266T1097

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie das an der New York Stock Excange notierten Unternehmens aus Seoul verlor in den vergangenen sechs Monaten rund sechs Prozent ihres Kurswertes, konnte sich aber in den letzten Wochen wieder über die gleitenden Durchschnitte retten und zeigte heute gegenüber dem schwachen US-Markt relative Stärke.

Chart vom 25.04.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 15.639 USD

Meine Expertenmeinung zu CPNG

Meinung: Zum Sortiment des E-Commerce-Unternehmens gehören Haushaltswaren, Bekleidung, Kosmetika, frische Lebensmittel, Sportartikel, Elektronik, Restaurantbestellungen und -lieferungen sowie Reisen – eigentlich fast alles. Zum Geschäftsmodell gehört es, sich auf Südkorea zu konzentrieren, wo es trotz der überschaubaren Einwohnerzahl von rund 52 Millionen den fünftgrößten E-Commerce-Markt der Welt gibt. Über die Hälfte der Bevölkerung hat die Unternehmens-App heruntergeladen. 99 Prozent der Lieferungen erreichen die Kunden binnen 24 Stunden. Die fundamentale Bewertung ist nicht einfach, da die verfügbaren Zahlen nicht lange zurückreichen. Hinzu kommt die Bilanzierung in USD. Diese ergab im Gesamtjahr einen Umsatz von über 20 Milliarden USD, was einem Wachstum von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, obwohl der Wechselkurs USD / Koreanischer Won starken Gegenwind lieferte. Die Umsatzsteigerung hätte jedoch bei konstanten Wechselkursen bei 26 Prozent gelegen, was die Dynamik des operativen Geschäfts besser verdeutlicht. Trotzdem konnte das Unternehmen immer noch keinen Gewinn verzeichnen, jedoch hat man den Verlust erheblich reduziert. Der Verlust nach Steuern sank im Vergleich zum Vorjahr von 1.54 Milliarden USD auf nur noch 92 Millionen USD. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von -1.08 USD auf -0,05 USD.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durcch das Chartbild vorgezeichnet. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 4. April. Die nächsten zahlen kommen am 9. Mai, so dass ein Swingtrade ins Konzept passen würde. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in CPNG.

Veröffentlichungsdatum: 25.04.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von