Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen

Der Bundestag hat in dieser Woche ein Gesetz zur Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler Personengruppen vor COVID-19 beschlossen. Lockdowns, Betriebsschließungen, Schulschließungen oder Demonstrationsverbote sind nicht vorgesehen, die Maskenpflicht auf Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen sowie Fernzüge beschränkt. Die beiden FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler und Christian Sauter stimmten dennoch gegen das Gesetz. „Es ist jetzt notwendig, die Verantwortung für den Gesundheitsschutz wieder in die Hand jedes Einzelnen zu legen. Gesetzliche Maßnahmen sollten sich nur noch auf den Gesundheitssektor, Pflege- und Altenheime konzentrieren. Das tut dieses Gesetz nicht“, begründet Schäffler seine Ablehnung, die er in einer persönlichen Erklärung weiter ausführt.



Christian Sauter: „Im laufenden Verfahren ist Dank der Verhandlungsführer unserer Fraktion ein etwas maßvollerer Entwurf dem Bundestag vorgelegt worden. Persönlich erachte ich das Maßnahmenpaket dennoch insgesamt für unverhältnismäßig. Den Widerspruch zur Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr im Vergleich zum Flugverkehr und die mir nach wie vor zu weitreichenden Möglichkeiten der Länder zur Anordnung einer Maskenpflicht zähle ich dazu. Persönliche Eigenverantwortung sollte nun im Mittelpunkt stehen.“



Jens Teutrine erklärt: „Anders als immer wieder behauptet, hat Justizminister Buschmann darauf gedrängt, dass die wenigen möglichen Maßnahmen der Länder nur unter strengen Rechtsvoraussetzungen erlassen werden können. Bereits bei der Hotspot-Regelung im bestehenden Infektionsschutzgesetz haben ihm da die Gerichte Recht gegeben. Da im parlamentarischen Verfahren wichtige Änderungen, wie beispielsweise keine Maskenpflicht im Flugverkehr, erzielt werden konnten, trage ich angesichts der aktuellen politischen Herausforderungen wie der Energiekrise den erzielten Kompromiss schweren Herzens mit. Sollte im Herbst wieder eine kopflose Panik um sich greifen, schützt der Kompromiss vor Lockdowns, Schulschließungen und anderen Fantasien des Gesundheitsministers Lauterbach.“