Core Assets: Hier kommen alle Teile eines Porphyr-Skarn-CRD-Systems vor!

Auf der größten Bergbaumesse der Welt, der PDAC 2024 in Toronto, konnten wir uns mit Nick Rodway, CEO des kanadischen Explorationsunternehmens Core Assets (WKN A2QCCU / CSE CC), unterhalten.



Nachdem wir vor ein paar Wochen bereits ein ausführliches Gespräch geführt hatten, wollten wir dieses Mal vor allem mehr über den neuesten Fund des Unternehmens erfahren – ausgedehnte Goldmineralisierung auf dem Silver Lime Projekt!



Jetzt das exklusive CEO-Interview mit Nick Rodway von Core Assets ansehen:





https://goldinvest.de/core-assets-we-think-we-have-delineated-where-the-porphyry-is/





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar; sie sind weder explizit noch implizit als Garantie für irgendwelche Kursentwicklungen zu verstehen. Sie ersetzen auch in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, sondern sind werblich/journalistische Veröffentlichungen. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen tätigen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Erwerb von Wertpapieren, insbesondere von Penny Stocks, ist mit hohen Risiken verbunden, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen ausdrücklich jede Haftung für Vermögensschäden sowie die Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der Inhalte der hier angebotenen Artikel aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.



Gemäß §34b WpHG i (Deutschland) und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass Kunden, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Core Assets halten oder halten könnten und daher ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Weiters können wir nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Unternehmen die von uns empfohlenen Aktien im gleichen Zeitraum besprechen. Dadurch kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsbildung in diesem Zeitraum kommen. Darüber hinaus besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Core Assets und der GOLDINVEST Consulting GmbH, der einen Interessenkonflikt darstellt.