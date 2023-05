Copa Holdings: Geht es nach dem Freudensprung weiter nach oben?

Breakout Trading-Strategie

Symbol: CPA ISIN: PAP310761054

Rückblick: Copa Holdings bietet internationalen Luftverkehr für Passagiere, Fracht und Post von ihrem Drehkreuz Panama City in der Republik Panama aus an. Die Aktie machte am 11.05. mit einem GAP-Up auf sich aufmerksam. Auf diese starke Bewegung folgte die Konsolidierung, aus welcher die Aktie vergangen Freitag den Breakout-Versuch startete.

Meinung: Copa konnte mit seinen Q1-Zahlen und dem Ausblick die Börsianer überzeugen. Wenn die Bullen weiter am Ball bleiben, könnte die Eröffnung eines Long-Trades in der Aktie des Luftfahrtunternehmens aussichtsreich sein. Mit unserem Szenario wollen wir von einer weiteren dynamischen Bewegung nach Norden profitieren. Bei Schwäche hingegen ist mit einem Pullback in Richtung des EMA-20 zu rechnen.

Chart vom 26.05.2023 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 107.99 USD

Setup: Bei Kursen über 108 USD könnte man einen Long-Trade eröffnen. Die Absicherung der Position ließe sich nach dem Entry unterhalb der Kerze von letztem Freitag vornehmen.

Meine Meinung zu Copa Holdings ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CPA

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

