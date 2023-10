Contrarian in Aktion: Tucano Gold übernimmt Great Panthers Tucano-Mine in Brasilien

Jeremy Gray, CEO der privaten Goldfirmen Pilar Gold und Laiva Gold, hat es wieder getan – zum dritten Mal. Auf die Akquisition von Equinox‘ Pilar-Mine in Brasilien (April 2021) und der Laiva-Mine in Finnland (Oktober 2022) folgt jetzt die bis dato größte Transaktion: die Übernahme des früheren Flaggschiffprojekts von Great Panther, der Mina Tucano-Mine, durch die frisch gegründete Tucano Gold (Oktober 2023), wieder in Brasilien.



Die Logik ist bei allen Deals stets dieselbe. In bester Contrarian-Manier nutzen Gray und seine Gruppe die Flaute im Goldmarkt als Chance, um finanziell angeschlagene produktionsreife Gold-Assets mitsamt Infrastruktur und Genehmigungen für einen Bruchteil ihres Wiederbeschaffungswerts zu erwerben.



Der Vorteil der privaten Gruppe im Vergleich zu börsennotierten Wettbewerbern ist ihre Fähigkeit zur schnellen Entscheidung. Jeremy Gray spricht von seinen Portfoliounternehmen gern als der „am schnellsten wachsen Gruppe von Goldunternehmen, die noch keiner kennt.“ Das dürfte sich ändern, wenn es den drei verbundenen, aber selbständigen Unternehmen Pilar, Laiva und Tucano tatsächlich gelingt, bis Ende 2024 zusammengenommen 300.000 Unzen pro Jahr zu produzieren. Bei einer solchen Performance dürften sich Tucano, Laiva und Pilar oder auch eine sinnvolle Kombination aus diesen Unternehmen zweifellos als attraktive Börsenkandidaten erweisen. Erstrecht in einem starken Umfeld für Gold. Auch dafür hat Jeremy ein eingängiges Bild parat: Man spielt Cricket im Sommer, nicht im Winter.





Abbildung 1: Mina Tucanos-Anlage mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Tag - Bundesstaat Amapá, Brasilien



Im konkreten Fall von Tucano kostet die Übernahme, einschließlich Anwaltsgebühren, rund 4 Mio. USD. Der Wiederbeschaffungswert der Mine samt Infrastruktur dürfte Hunderte Millionen Dollar betragen. Die Mühle auf dem Projekt ist mit einer Kapazität von 10.000 Tonnen am Tag die zweitgrößte Goldaufbereitungsanlage in ganz Brasilien. Der Betrieb umfasst eine hochmoderne CIL-Anlage mit einer Kapazität von 3,5 Mio. Tonnen pro Jahr, die von 2014 bis 2020 durchschnittlich 134.000 Unzen pro Jahr produzierte. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Mina Tucano ein EBITDA von über 80 Millionen US. Im Jahr 2022 produzierte die Mine in den ersten 9 Monaten 60.000 Unzen, bevor der Betrieb unerwartet eingestellt wurde.



Laut einem von Great Panther aktualisierten 43-101-Bericht vom 8. Juni 2022 verfügt die Mine über nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 12,9 Mio. Tonnen bei 1,59 g/t für 656.000 Unzen. Die M & I-Ressource beläuft sich auf 1,8 Mio. Unzen mit erheblichem Erweiterungsspielraum. Allein das zugehörige Landpaket umfasst eine Fläche von 90 x 30 km außerhalb der unmittelbaren Bergbauaktivitäten. Mehr als 90 Prozent der Gläubiger haben dem Eigentümerwechsel am 15. September vor Gericht formal zugestimmt.



Tucano Gläubiger haben der Halbierung ihrer Ansprüche zugestimmt



Die Gläubiger waren bereit, einer dramatischen Kürzung ihrer Forderungen um 40 bis 50 Prozent zuzustimmen. Nur durch den Betrieb der Mine dürfen sie hoffen, dass ihre Restforderungen langfristig bedient werden. Dem neuen Eigentümer Tucano Gold wurden zudem großzügige Fristen für die Zahlung der verbliebenen Forderungen in Höhe von rund 60 Mio. USD gewährt. Die Gläubiger haben einen Zahlungsaufschub von 3 Jahren. Es geht aber auch um die Sicherung von rund 1.000 Arbeitsplätzen. Schon im kommenden Jahr will Mina Tucano wieder der größte Arbeitgeber im brasilianischen Bundesstaat Amapá sein.



Den Ruf als Deal-Maker und Sanierer haben sich Gray und seine Pilar-Gruppe in Brasilien, aber auch darüber hinaus, vor allem in den vergangenen zwei Jahren erworben. Auf dem Pilar Projekt beweist die dortige Mannschaft, dass es möglich ist, eine untertägige Mine mit Goldgehalten von durchschnittlich nur 1 g/t erfolgreich zu führen - trotz geerbter Mängel und Altlasten. Der Respekt vor der hohen Kompetenz des Pilar Teams dürfte zuverlässig eine der Trumpfkarten bei den Verhandlungen mit den Gläubigern sein. Das gilt sicher auch für die spektakuläre Übernahme der größten europäischen Goldaufbereitungsanlage Laiva in Finnland. Deren Gläubiger, darunter ein Blackrock-Fonds, sind inzwischen Aktionäre von Pilar. Der Neustart der Laiva Mine ist für das kommende Frühjahr geplant.



Tucano Produktionsstart schon im November 2023 – Erster Untertagebergbau in 2024



Die Tucano Mine soll schon ab November dieses Jahres stufenweise wieder die Produktion aufnehmen. Erstmals in der Geschichte der Mine ist für 2024 eine untertägige Produktion geplant. Dabei dürfte die umfangreiche Erfahrung des Pilar-Teams besonders hilfreich sein, zumal der untertätige Erzkörper in Tucano Durchschnittsgehalte von 5 g/t aufweist, was ein Vielfaches über den Werten von Pilar liegt.





Abbildung 2: Tucano plant den Wiedereinstieg in die Produktion in vier Stadien. Ab Ende 2024 soll der Abbau unter Tage beginnen.



Die Zeichnungsfrist für die Seed-Runde endet am Freitag, den 13. Oktober 2023



Aufgrund des starken Investoreninteresses hat Tucano Gold beschlossen, die Kapitalerhöhung auf 10 Mio. C$ zu 0,50 $/Aktie zu erhöhen. Dieses Angebot wird mit einer Nachfinanzierungsbewertung von nur ~C$20 Mio. bepreist. Gleichzeitig wird Tucano Gold voraussichtlich mit einem Bargeldbestand von etwa US$10 Mio. die Arbeit aufnehmen. Die Investoren dieser Runde von Tucano Gold werden auch von der geplanten Ausgliederung von Tucano Exploration im Jahr 2024 profitieren. Tucano Exploration wird rund um die Tucano Mine die wohl größten und aussichtsreichsten Grundstücke aller Junior-Explorer auf dem Guyana-Schild besitzen. Die Zeichnungsfrist für die Seed-Runde endet voraussichtlich am Freitag, den 13. Oktober 2023





