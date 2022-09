Continental stabilisiert sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

In den USA hofften die Marktteilnehmer, dass der Höhepunkt der Inflation nun überschritten sei. Der Rückgang der Inflation wurde aber überschätzt und so wurden die Marktteilnehmer von den gegenwärtigen Inflationszahlen überrascht. Aktuell wird wieder von einem stärker steigenden US-Leitzinssatzes ausgegangen.

Das zarte Pflänzchen einer Markterholung der vergangenen Tage wurde gestern durch die höher als erwarte US-Inflationsrate zerstört. Zwar schwächte sich die Inflationsrate insgesamt auf 8,3 Prozent ab, Ökonomen haben aber mit einer Rate von 8,0 Prozent gerechnet. Anleger reagierten enttäuscht und schickten die Aktienkurse nach unten, weil sie mit einer stärkeren Zinsstraffung der US-Notenbank FED am 21 September rechnen. Im Gegensatz zur nachfrageinduzierten US-Inflationsrate ist die europäische Rate auf hohe Energie- und Rohstoffpreise zurückzuführen. Sinkt der Gaspreis in Europa, kommt dies auch Unternehmen wie Continental zugute. Für das zweite Halbjahr 2022 rechnet Continental mit einer Stabilisierung der Lieferketten und einer besseren Verfügbarkeit von Halbleitern. Die Autoproduktion werde steigen. Trotz des drohenden Gasmangels geht das Management davon aus, dass die Energieversorgung in Europa und Deutschland stabil bleiben sollte.

Der Aktienkurs von Continental hat im übergeordneten Bild seit dem All Time High am 9. Januar 2018 mit 228,90 Euro stark Federn lassen müssen. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 57,00 Euro notiert die Aktie um 75 Prozent niedriger. Die Produktion bei Continental ist sehr stark vom Gaspreis abhängig, womit ein sinkender Preis dem Autozulieferer Auftrieb verleihen sollte. Der Preis für europäisches Erdgas ist aktuell auf den tiefsten Stand seit Ende Juli gefallen. Im Vergleich zur Benchmark DAX sind die gewichtigen Kursverluste der Aktie von Continental von Juni 2021 bis zum März 2022 angelaufen. Seit März 2022 bis Juli 2022 wurde ein Boden ausgebildet und die Kurs-Charakteristik lehnte sich an jene des DAX an. Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 9. August ließen das Pendel wieder zu Ungunsten von Continental ausschlagen. Aktuell ist abermals eine Stabilisierung im Gange, die dem Kurs als Basis für kommende Steigerungen dienen sollte.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 57,28 // 72,78 Euro Unterstützungen: 51,72 // 45,76 Euro

Mit einem Open End Turbo Long auf die Continental-Aktie (WKN MD42YE) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs des Papiers erwarten, überproportional durch einen Hebel von 2,33 profitieren. Das Ziel sei bei 73,01 Euro angenommen (4,05 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 42 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 45,90 Euro platziert werden. Im Derivat ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD42YE

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,38 - 2,40 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 32,99 Euro

Basiswert: Continental AG KO-Schwelle: 32,99 Euro

akt. Kurs Basiswert: 57,00 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,05 Euro Hebel: 2,33

Kurschance: + 62 Prozent Quelle: Morgan Stanley

