Continental: Trendwende nimmt Gestalt an

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Papiere des deutschen Autozulieferers Continental bewegen sich langfristig fortwährend auf einem tiefen Kursniveau, allerdings zeigen die letzten Jahre Anzeichen einer Stabilisierung und einer potenziellen Trendwendeformation. Erneut hat sich die Aktie an die für eine Trendwende notwendige Triggermarke begeben, an der die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Einen zwischen Anfang 2018 und Mai 2023 etablierten Abwärtstrend hat Continental bereits hinter sich gelassen, kam aber trotz eines gültigen Kaufsignals zuletzt nicht in Schwung und musste noch einmal gegen Jahresende 2023 auf rund 60,00 Euro zurücksetzen. Doch die Erholung der Märkte in den letzten Wochen konnte auch Continental auf die Beine helfen und führte das Papier geradewegs an die Triggermarke und gleichzeitig Nackenlinie einer inversen SKS-Formation bestehend seit Anfang 2022 heran. Jetzt gilt es einen Kurssprung darüber zu schaffen, damit weiteres Kapital in die Aktie fließen kann.

Wochen der Entscheidung

Nur nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 79,25 Euro dürfte die Annahme einer positiven Auflösung der inversen SKS-Formation seit Anfang 2020 untermauern und würden in einem ersten Schritt Kurspotenzial an 83,52 und darüber 89,80 Euro freisetzen können. Mittelfristig könnte sogar der dreistellige Bereich um 100,00 Euro in der Conti-Aktie definiert werden. Ein Verbleib in der Handelsspanne bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 71,13 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Sollte es unerwartet tiefer gehen, müssten sich Investoren mit Abschlägen auf 67,88 und gegebenenfalls noch einmal 64,10 Euro abfinden. Dies wäre allerdings auch noch nicht weiter schlimm, erst unterhalb von 60,00 Euro würde das Gesamtkonstrukt seit Anfang 2022 ins Wanken geraten.

Continental AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

78,40 // 79,24 // 81,10 // 82,36 // 84,50 // 87,20 Euro

Unterstützungen:

72,86 // 71,13 // 68,62 // 65,92 // 63,78 // 60,00 Euro



Fazit:

Ein nachhaltiger Kurssprung mindestens über 79,25 Euro auf Wochenschlusskursbasis würde in der Continental-Aktie das Bild einer positiven Auflösung der inversen SKS-Formation zeichnen, in der Folge könnte erste Long-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KJ1SL0 aufgebaut werden. Bei einem Anstieg an die kurzfristige Zielzone um 89,80 Euro ließe sich hierdurch eine Rendite von 155 Prozent erwirtschaften. Rechnerisches Ziel des Scheins läge dann bei 2,22 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte nicht fehlen, im Idealfall allerdings auch den EMA 50 bei derzeit 72,88 Euro nicht überschreiten. Im Schein würde sich hieraus ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,52 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

KJ1SL0

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,75 - 0,76 Euro

Emittent:

Citi

Basispreis:

67,9551 Euro

Basiswert:

Continental AG

KO-Schwelle:

67,9551 Euro

akt. Kurs Basiswert:

75,14 Euro

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,22 Euro

Hebel:

9,9

Kurschance:

+ 155 Prozent

Börse Frankfurt



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.