Continental: Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

AKTIE IM FOKUS: Continental

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004 / Kürzel: CON

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

ABSTRACT: Das Wertpapier hat sich in den letzten Monaten deutlich erholen können. Im Bereich der 77,76 EUR wurde im Februar das Monatshoch formatiert. Dies liegt nur knapp unter dem bisherigen Jahreshoch 2024. Zwischenzeitlich hat die Aktie etwas zurückgesetzt und hat zwei wichtig Unterstützungslevels auf Tagesbasis aufgegeben. Welche Szenarien lassen sich daraus ableiten?

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 71,60 EUR

Marktkapitalisierung 14,72 Mrd. EUR

Umsatz 2023 39,41Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 36,03 %

KGV 2024* 8,56 %

4 Wochen Performance - 4,81 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 3,46 %

Branche Automobilzulieferer

* Prognose

Der Konzern hat vor einigen Wochen angekündigt, weltweite Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz bei Forschung und Entwicklung durchzuführen. Gemeint ist damit, dass rund 1.750 Stellen in diesem Bereich abgebaut werden sollen. Gleichzeitig sollen bis spätestens Ende 2025 eine Reihe der 82 Entwicklungsstandorte verschlankt, die bestehende Infrastruktur soll durch Synergien besser ausgelastet werden. Ziel ist es die Anpassungen sozialverträglich durchzuführen. Betroffen von den Maßnahmen sind auch deutsche Standorte in der Rhein-Main Region. Aktuell gibt der Zulieferer 12 Prozent vom Umsatz für Forschung und Entwicklung aus. Dieser Anteil soll auf 10 Prozent reduziert werden. Absolut gesehen können die Ausgaben für diesen Bereich durch einen wachsenden Umsatz aber auch steigen. Der Fokus bei der Entwicklung soll auf Zukunftstechnologien im Bereich des software-definierten Fahren liegen.

Darüber hinaus will der Konzern in der Verwaltung weltweit 5.400 Stellen abbauen, was zu einer Kosteneinsparung von 400 Mio. EUR führen soll. Insgesamt beschäftigt der Konzern weltweit in 57 Ländern rund 200.000 Mitarbeitende.

Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr will der Konzern am 07.03.2024 veröffentlichen. Erwartet wird ein Umsatz von 41,5-44,5 Mrd. EUR.

Die Aktie hat Ende Oktober einen Doppelboden bei 58,09 EUR formatiert. Von hier aus ging es bis Anfang Januar 2024 steil nach Norden. Das Wertpapier hat innerhalb von nur zwei Monaten um 35 Prozent an Wert zulegen können. Zu Jahresbeginn hat der Titel zunächst etwas nachgegeben, konnte sich dann aber wieder in den Bereich der 75 EUR schieben. In den letzten Handelswochen ging es allerdings nur noch seitwärts weiter.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der Anteilsschein im November zunächst über die 20-Tage-Linie (aktuell bei 74,50 EUR) und dann mit einem GAP up über die 50-Tage-Linie (aktuell bei 74,34 EUR) schieben konnte. Es ging gleich dynamisch weiter über die 200-Tage-Linie (aktuell bei 69,50 EUR), was als ein bullisches Kursmuster zu interpretieren ist. Bis Anfang 2024 notierte die Aktie stabil über der 20-Tage-Linie. Im Zuge der Rücksetzer ging es zurück in den Dunstkreis der 50-Tage-Linie, wo sich das Wertpapier festsetzen und an dieser Linie weiter aufwärtslaufen konnte. Die Aktie konnte sich nachfolgend zwar wieder über beide Durchschnittslinien schieben, aber nicht etablieren. Mitte des Monats ist die Aktie wieder unter die 20-Tage-Linie / 50-Tage-Linie gefallen und hat sich mittlerweile auch unter diesen Linien etabliert. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die Erholungsbewegungen der letzten Handelstage immer wieder an diesen beiden Linien ihr Ende gefunden haben.

Damit scheint der Aktie aktuell die Kraft zu fehlen über beide Linien zu laufen. Da diese aktuell eng zusammenliegen, ist ein Durchlaufen in unseren Augen entweder mit Dynamik und mit Momentum möglich oder mit einem GAP up, ähnlich Mitte November letzten Jahres. Sollte sich dies einstellen und die Aktie über die 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie laufen können, so wäre nachfolgend wesentlich, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung der 80 EUR geht. Stellt sich die Bewegung nicht ein, so besteht die Gefahr, dass diese verkümmert und ein Fehlausbruch abgebildet wird, was bärisch zu interpretieren wäre. Anlaufziele über der 20-Tage-Linie könnten die 79,04 EUR, die 93,13 EUR bzw. die 111,77 EUR sein.

Misslingt der Move aber und verharrt die Aktie unter der 50-Tage-Linie / 20-Tage-Linie, so könnte dies ein Hinweis sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der 200-Tage-Linie einstellen könnten. Im Zuge dieser Bewegung würde sich das Tageschart bärisch eintrüben.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral

Das Wertpapier muss sich per Tagesschluss über der 20-Tage-Linie etablieren, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Solange diese Bewegung nicht abgebildet ist, könnten sich weitere Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie einstellen.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich Aktie im Februar im Rahmen von Rücksetzern jeweils an der SMA20 (aktuell bei 73,78 EUR) bzw. an der SMA50 (aktuell bei 74,64 EUR) stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Ab Mitte Februar stellte sich Schwäche ein, das Wertpapier rutschte unter beide Durchschnittslinien bis an die SMA200 (aktuell bei 74,03 EUR), die zunächst als Unterstützung gehalten hat, in den letzten Handelstagen aber wurde auch dieser Support aufgegeben. Die SMA20 ist zudem auch von oben durch die SMA200 gelaufen, was das Momentum weiter bärisch stützt.

Das 4h Chart ist kurz davor sich weiter bärisch einzutrüben. Die Aktie kann sich noch im Bereich der 73,00/73,50 EUR halten. Solange das der Fall ist, besteht die Perspektive, dass es wieder an die SMA20 / SMA200 gehen könnte. Da knapp darüber auch die SMA50 verläuft, ist ein direktes Durchlaufen an die 76,00/77,00 EUR schwierig. Die Aktie muss sich aber wieder über der SMA50 etablieren, will sie wieder an die Anlaufziele laufen, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt wurden.

Solange das Wertpapier diese Bewegung aber nicht abbildet und unter der SMA20 verweilt, solange sind weitere Abgaben denkbar und möglich. Übergeordnet könnte das GAP bei 63,98 EUR geschlossen werden.

Einschätzung 4h-Chart, Prognose: bärisch

Übergeordneter Ausblick 4h-Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie muss sich über alle drei Durchschnittslinien schieben, um wieder Luft nach oben zu haben. Ob sich dies kurzfristig einstellt, bleibt abzuwarten. Solange die Aktie unter der SMA20 notiert, solange muss der Fokus auf die Unterseite gerichtet sein.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer abwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Widerstände

73,48

73,68

73,82

74,06

74,34

74,51

74,71

78,26

79,04

93,13

111,77

Unterstützungen

70,39

69,50

68,39

63,89

58,03

55,37

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.