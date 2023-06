Continental: Inverse SKS im Aufbau

Wertpapiere des Zulieferers Continental versuchen sich aus einer untergeordneten Seitwärtsspanne auf der Oberseite zu befreien und könnten damit schon bald einen kleinen Punktsieg für sich verbuchen. Übergeordnet steht aber immer noch die Auflösung einer größeren inversen SKS-Formation auf dem Plan, hierfür muss jedoch zwangsläufig mehr Dynamik an den Tag gelegt werden.

Nach dem letzten Abwärtstrend im Zeitraum zwischen Juni 2021 und September 2022 hat die Continental-Aktie im Bereich von 44,32 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht und versucht sich seitdem an einer Erholungsbewegung. Ein Blick auf den Zeitraum seit Februar letzten Jahres zeigt hierbei klare Trendwendebemühungen in Form einer inversen SKS-Formation und einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 76,40 Euro. Dieses Niveau wurde bislang noch nicht erreicht, allerdings wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen baldigen Test nach Auflösung der Handelsspanne der letzten Monate seit Mitte März durch einen Anstieg über 70,00 Euro merklich an. Hierbei kommen sowohl kurzfristig, wie auch mittelfristig orientierte Anleger auf ihre Kosten.

Großes Signal steht noch aus

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 70,00 Euro würde einen erfolgreichen Abschluss der rechten Schulter der inversen SKS-Formation forcieren und könnte infolgedessen Aufwärtspotenzial an die Nackenlinie bei 76,40 Euro freisetzen. Aber erst darüber dürfte das Trendwendemuster seine volle Wirkung mit Kurszielen um 89,80 Euro entfalten und sich für ein mittelfristiges Long-Engagement anbieten. Bis dorthin sind allerdings nur spekulative Handelsansätze gegeben. Auf der Unterseite darf das Niveau von 60,50 Euro nicht mehr unterschritten werden, dies würde nämlich die Bemühungen der letzten Wochen zunichtemachen und könnte infolgedessen für Abschläge zurück auf 55,02 Euro sorgen. Die weitere Entwicklung müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden.

Continental AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:



Faktor Zertifikat Long auf Continental AG Strategie für steigende Kurse



WKN:

MB6PFB

Typ:

Faktor

akt. Kurs:

12,02 – 12,05 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Ausgabepreis:

9,910 Euro

Basiswert:

Continental AG

:

Long

akt. Kurs Basiswert:

70,12 Euro

Laufzeit:

endlos

Kursziel:

19,28 Euro

Faktor:

3,0

Kurschance:

+ 60 Prozent

Morgan Stanley Zertifikate



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.