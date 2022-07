Continental-Calls mit 88% Chance bei Kurserholung auf 70 Euro

Im Zuge der generellen Marktschwäch geriet auch der Kurs der Aktie des Automobilzulieferers Continental (ISIN: DE0005439004) stark unter Druck. Notierte die Aktie noch am 9.6.22 bei 76 Euro, so wurde sie am 5.7.22 um 18 Prozent tiefer bei 62,50 Euro gehandelt. In den vergangenen zwei Tagen konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 65,74 Euro erholen.

Da das zweite Quartal der Tiefpunkt bei den Erträgen der Zulieferer gewesen sein könnte und mit keinen weiteren Gewinnwarnungen zu rechnen sei, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Erträge erwirtschaften, wenn die Continental-Aktie ihre Erholung auf 70 Euro fortsetzt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 66 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis 66 Euro, Bewertungstag 12.9.22, BV 0,1, ISIN: CH1181682274, wurde beim Continental-Aktienkurs von 65,74 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro gehandelt.

Erreicht der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwei Wochen wieder die Marke von 70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,70 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 62,043 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 62,043 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HB6MW00, wurde beim Continental-Kurs von 65,74 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Wenn sich die Continental-Aktie in nächster Zeit auf 70 Euro erholt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,79 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Continental-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 58,088 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 58,088 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH3YJB3, wurde beim Continental-Kurs von 65,74 Euro mit 0,82 – 0,83 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,19 Euro (+43 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek