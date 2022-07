Consolidated Edison: steht die Akte des Energieversorgers bald wieder am Allzeithoch?

Regelmäßige Dividendenerhöhungen bei Consolidated Edison (ED). Long-Einstieg beim Traditionsunternehmen jetzt? Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: ED ISIN: US2091151041

Rückblick: Die Aktie des Energieversorgers aus New York liegt mit rund 13 Prozent im Halbjahresplus. Nach einem Ausflug unter die gleitenden Durchschnitte formiert sich gerade eine Widerstandslinie, bei deren Bruch der Weg zum Allzeithoch in greifbare Nähe rückt.

Chart vom 15.07.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 93.40 USD





Meine Expertenmeinung zu ED

Meinung: Das 1823 gegründete Traditionsunternehmen ist eng mit der Geschichte der Energieversorgung in den USA verbunden. Es geht auf den Erfinder Thomas Alva Edison zurück und ist das älteste noch bestehende Unternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE). Es betreibt unter anderem das größte kommerzielle Fernwärmenetz der Vereinigten Staaten von Amerika. Bei den letzten Quartalszahlen wurden die Erwartungen der Analysten knapp verfehlt, die Ziele für das Gesamtjahr wurden jedoch bestätigt. Positiv ist zu vermerken, dass die Dividendenzahlungen der letzten Jahre stetig gestiegen sind.

Setup:

Mögliches Setup: Wenn wir davon ausgehen, dass Energieaktien weiterhin hochinteressant bleiben, könnte sich beim Überschreiten der Widerstandslinie bei dem breit aufgestellten Versorger eine schöne Einstiegsmöglichkeit ergeben. Unser Stopp Loss läge unter die Tief vom Donnerstag. Kursziel wäre das Allzeithoch vom 26. Mai. Börsentäglich gibt es weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ED.

Veröffentlichungsdatum: 17.07.2022

