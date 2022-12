ConocoPhillips: 4.5 Mrd. USD Gewinn in Q3 … und jetzt noch der Katar-Deal!

ab 2026: ConocoPhillips (COP) und QatarEnergy liefern 2 Mio. t LNG nach Brunsbüttel? Jetzt in Long Trade einsteigen? Weitere Details zu möglichem Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at!

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Öl- und Gas-Mulltis aus Houston / Texas hat im vergangenen Halbjahr rund vier Prozent zugelegt. In den letzten vier Wochen hat sich das Wertpapier verbilligt und hat den 50-Tagedurchschnitt getestet, lag aber mit Schlusskursen stets darüber.

Meine Expertenmeinung zu COP

Meinung: Das Unternehmen hat von den hohen Notierungen an den Energiemärkten profitiert und für das dritte Quartal 2022 einen Gewinn von 4.5 Milliarden USD, verglichen mit 2.4 Milliarden US-Dollar für das dritte Quartal 2021. Es erhöhte die vierteljährliche Dividende um 11 Prozent auf 51 Cent pro Aktie, kündigte eine zusätzliche eine variable Auszahlung an und erhöhte die bestehende Genehmigung zum Aktienrückkauf um 20 Milliarden USD. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass mit QatarEnergy vereinbart wurde ab 2026 für fünfzehn Jahre lang 2 Millionen Tonnen Flüssiggas an das noch im Bau befindliche LNG-Terminal in Brunsbüttel zu liefern.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzten den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss unter dem Tief vom 28. November. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 4. November. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 2. Februar 2023 auf der Agenda, so dass auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Bösentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

