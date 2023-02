Commerzbank nimmt eine Milliarde Euro auf

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank emittiert eine neue Anleihe (WKN CZ43ZS) und nimmt darüber eine Milliarde Euro frisches Kapital auf. Die Fälligkeit ist am 28.04.2026. Anleger erhalten einen jährlichen Kupon in Höhe von 2,875%, erstmalig am 28.04.2023. Der Mindestbetrag beläuft sich auf 1.000 Nominale, dies entspricht auch der kleinsten handelbaren Einheit. Von Moody´s gibt es ein A1 Rating.

