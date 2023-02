Commerzbank neu im DAX

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auf einen starken Januar dürfte im besten Fall ein richtungsloser Februar an der Börse folgen, zumindest wenn bis morgen nicht noch mehr kaputtgeht. Durch den Handelsschluss am Freitag unter 15.250 Punkten und den Fall aus der wochenlangen Seitwärtsspanne ist die Börsenampel im Deutschen Aktienindex zumindest mal auf Gelb gesprungen. Rot wird sie, wenn der Index auch die 15.000er Marke nicht halten kann. Zwar konnte sich die Frankfurter Börse in den vergangenen Wochen erstaunlich gut von der schwachen Wall Street abkoppeln. Fällt der S&P 500 in New York nach der schwächsten Handelswoche in diesem Jahr aber unter seine nahende 200-Tage-Linie, dürften auch im DAX die Lichter ausgehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Es ist die Angst vor weiter steigenden und länger hohen Zinsen, die den Optimismus bereits wieder fallender Zinsen in diesem Jahr in den vergangenen Wochen komplett abgelöst hat. Es darf nicht vergessen werden, dass genau diese Aussicht auf eine wieder steigende Liquidität die Aktienkurse zu Beginn des Jahres kräftig nach oben getrieben hat. Noch sind es gut drei Wochen bis zur nächsten US-Notenbanksitzung – verdammt lange drei Wochen, bis die Investoren etwas mehr Klarheit bekommen, wie die Fed die jüngsten, starken Zahlen zur US-Wirtschaft interpretiert. Bis dahin herrscht Unsicherheit, was Gift für die Börse ist. Und die Alternativen zur Aktie mit Zinsen von vier oder fast fünf Prozent für zehn, bzw. zweijährige US-Staatsanleihen stellen sich risikolos immer mehr ins Schaufenster.

Erster Handelstag für die Commerzbank nach viereinhalb Jahren wieder zurück in der ersten deutschen Börsenliga – nach einer beinahe Vervierfachung der Aktie seit dem Corona-Tief und einem Plus von 30 Prozent in diesem noch recht jungen Börsenjahr könnte mit den geschaffenen Fakten einer starken Bilanz und dem DAX-Comeback aber erstmal die Luft raus aus der Aktie sein. Bereits in der vergangenen Woche sorgten Gewinnmitnahmen nach der Rally für ein deutliches Minuszeichen im Commerzbank-Papier.