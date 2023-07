Commerzbank knackt wichtigen Widerstand

Die Aktie von Commerzbank legt heute kräftig zu und steuert das Hoch vom April an. Dabei hat der DAX®-Titel einige turbulente Wochen hinter sich. So muss die polnische Tochter mBank für ihr Schweizer-Franken-Kreditportfolio eine Risikovorsorge von 342 Millionen Euro vornehmen. Zudem bremst der deutliche Zinsanstieg das Geschäft mit Immobilienkrediten. Dennoch kursieren Meldungen, wonach das Finanzhaus möglicherweise, die Finanzziele und Ausschüttungen für 2023 erhöht. Anfang August legt das Bankhaus Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp neun ist das Papier moderat bewertet. Nach Angaben von Refinitiv ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig optimistisch gestimmt. Hiobsbotschaften aus dem Sektor oder seitens des Konzerns oder ein schwacher Gesamtmarkt, könnten die Commerzbank-Aktie allerdings unter Druck setzen.

Chart: Commerzbank

Widerstandsmarken: 10,90/12,00 EUR

Unterstützungsmarken: 9,50/10,00/10,40 EUR

Die Commerzbank-Aktie testet aktuell das April-Hoch von EUR 10,90. In zwei Wellen schob sich das Papier in knapp drei Wochen um über zehn Prozent nach oben. Ein Ausbruch über die Widerstandsmarke, eröffnet dem Papier die Chance auf eine dritte Aufwärtswelle in Richtung des Märzhochs von EUR 12. MACD- und RSI-Index sind aufwärtsgewichtet und signalisieren somit derzeit noch keine Schwäche. Ein Rücksetzer auf die Unterstützungsmarke von EUR 10,40 wird das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Sackt der Aktienkurs jedoch unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis zum Junitief von EUR 9,50.

Commerzbank Betrachtungszeitraum: 07.10.2022–12.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Commerzbank

Betrachtungszeitraum: 13.07.2018– 12.07.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus-Zertifikate eignen sich vor allem für Anleger, die mittelfristig einen moderaten Anstieg des Index erwarten, aber eine kurzfristige begrenzte Konsolidierung nicht ausschließen können. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Bei einem der beiden Produkte wurde die Barriere bei EUR 7,50 und das Bonuslevel/Cap bei EUR 15,00 festgelegt. Notiert die Commerzbank-Aktie bis zum finalen Beobachtungstag stets oberhalb der Barriere und somit oberhalb von EUR 7,50, erhält der Anleger den maximalen Rückzahlungsbetrag von EUR 15. Wird die Barriere während der Laufzeit hingegen verletzt, droht ein Verlust. Aktuell liegen die Barrieren jeweils über 20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Faktor-Optionsscheine bieten Anlegern die Möglichkeit täglich mit dem festgelegten Hebel überdurchschnittlich an der Kursentwicklung des DAX® zu partizipieren. Allerdings drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust, wenn der Basiswert die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Zudem sind sie aufgrund ihrer Konstruktion nicht als langfristige Anlage geeignet.

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Barriere in EUR

Bonuslevel/Cap in EUR

Finaler Beobachtungstag

Commerzbank

HC39MS

12,02

7,50

15,00

21.06.2024

Commerzbank

HC6ZQJ

10,39

8,50

13,00

21.06.2024



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Commerzbank

HB9CZS

10,42

8,706003

9,794253

5

Open End

Commerzbank

HC5FBE

8,46

9,794104

10,556085

10

Open End

Commerzbank

HC6WMK

16,26

10,156805

10,664645

15

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

Reset Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

Commerzbank

HC4BWX

3,10

13,056023

11,968456

-5

Open End

Commerzbank

HC68UC

1,74

11,967922

11,206762

-10

Open End

Commerzbank

HC7FJM

3,06

11,605222

11,096913

-15

Open End



